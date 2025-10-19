باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر عبداللهیاصل مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به سیاستهای حمایتی از تولید داخل، اظهار کرد: برخی از پزشکان و بیماران تمایل به مصرف داروهای خارجی برند دارند، اما بر اساس سیاستهای بالادستی و در راستای تقویت تولید ملی، واردات برخی از این داروها محدود شده است.
وی تصریح کرد: گزارشهای مربوط به نوسان در عرضه برخی داروها عمدتاً به دلیل تقاضا برای برندهای خارجی است، در حالیکه مشابه داخلی آنها در کشور تولید میشود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: ۹۵ درصد داروهای ضدسرطان کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین و تنها بخش محدودی از داروهای خاص از طریق واردات تهیه میشود.
وی یکی دیگر از دلایل نوسان در عرضه دارو را بدهی بیمارستانها به شرکتهای پخش عنوان کرد و گفت: بیشترین مصرف داروهای درمان سرطان در بیمارستانها و کلینیکهای دولتی است و در برخی موارد، به علت بدهی انباشته، تحویل دارو از سوی شرکتهای پخش با تأخیر انجام میشود. در واقع دارو در کشور موجود است، اما مراکز درمانی به دلیل محدودیت مالی امکان تأمین آن را ندارند و همین موضوع گاهی موجب نارضایتی بیماران میشود.