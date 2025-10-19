مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: ۹۵ درصد دارو‌های ضدسرطان کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین و تنها بخش محدودی از دارو‌های خاص از طریق واردات تهیه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر عبداللهی‌اصل مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو  با اشاره به سیاست‌های حمایتی از تولید داخل، اظهار کرد: برخی از پزشکان و بیماران تمایل به مصرف دارو‌های خارجی برند دارند، اما بر اساس سیاست‌های بالادستی و در راستای تقویت تولید ملی، واردات برخی از این دارو‌ها محدود شده است.

وی تصریح کرد: گزارش‌های مربوط به نوسان در عرضه برخی دارو‌ها عمدتاً به دلیل تقاضا برای برند‌های خارجی است، در حالی‌که مشابه داخلی آنها در کشور تولید می‌شود.

وی یکی دیگر از دلایل نوسان در عرضه دارو را بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش عنوان کرد و گفت: بیشترین مصرف دارو‌های درمان سرطان در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دولتی است و در برخی موارد، به علت بدهی انباشته، تحویل دارو از سوی شرکت‌های پخش با تأخیر انجام می‌شود. در واقع دارو در کشور موجود است، اما مراکز درمانی به دلیل محدودیت مالی امکان تأمین آن را ندارند و همین موضوع گاهی موجب نارضایتی بیماران می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۲۸ مهر ۱۴۰۴
داروهای تنفسی گران کمیاب اخه تا کی ظلم ان کسانی که دفترچه دارن دارن مینالن وای به روز انان که بیمه ندارن یا بیمه بی خاصیت سلامت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خدا ازتون نگذره ما که زورمون نرسید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
۹۵درصدم مردم هم ازسرطان میمیرن چون این داروهرو میخورن?
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
این هم اضافه می کردی که ..
هیچ کدام از داروهای ساخت داخل کارائی ندارد و مریض را زودتر به اجل می رساند
۱
۶
پاسخ دادن
Australia
منصور
۱۳:۵۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
۹۸ درصد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
با سلام ، همسرم بعد شیمی درمانی دچار مشکلات کبدی شد که خوشبختانه به مرور زمان بهتر میشود ، لازم به ذکر هست که هر ۶ ماه یکبار توسط متخصص کبد معاینه و فیزیواسکن میشود ، که شامل بیمه نمیشود و حدود ۶ ماه پیش هزینه این اسکن حدود ۱ میلیون و سیصدو پنجاه هزارتومان بود ولی دو روز پیش هزینه این اسکن ۳ میلیون و سیصدهزار تومن شد .و در ضمن این اسکن کمتر از ۲ دقیقه زمان میبرد . آیا سازمان و نهادی هست که به این افزایش قیمت ۲۵۰ درصدی رسیدگی کند؟ (این اسکن در بیمارستان ولیعصر تبریز صورت میگیرد) با تشکر.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
آیا با وجود تحریم ها و نداشتن مواد اولیه ، داروهای داخلی با همان کیفیت خارجی برابری می کند؟
چرا اکثر مردم بین داروی ایرانی و خارجی اگر توان داشته باشند خارجی می‌خرند؟
۰
۱۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
محمدمهدی
۱۲:۲۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
پس مطمئن شدم ۹۵درصد داروهای ضدسرطان وارداتی هستن
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
واقعا برای این ملت مظلوم دلم می سوزه،
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بذارید مردم دسترسی به بهترین داروها برای عزیزانشون داشته باشن. اینا قابل جبران نیست
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بینی و بین الله اگر جون مردم براتون مهمه یه تحقیق میدانی بکنید ببینید چقدر آمار فوتی های سرطانی از وقتی داروی خارجی گیرشون نمیاد بالا رفته این که مردم از سر ناچاری داروی ایرانی مصرف میکنن و میمیرن و اون سرطانی دارا داروی خارجی از بازار آزاد میخره و زنده میمونه هیچ افتخاری نداره مایه خجالته
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۰۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بهترین جواب همین فرمایش جناب عالی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
پس همونه که همه بیمارای سرطانی میمیرن
۰
۱۳
پاسخ دادن
Australia
منصور
۱۰:۳۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
پای حرف زدن‌که به میان میاد مقامات محترم ما همه چیز میسازن
پای عمل کردن که بمیان میاد / در تولید اب مقطر و پوشک بچه هم کم میارن
۰
۱۷
پاسخ دادن
