باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس در بیانیه‌ای در رابطه با بیانیه وزارت خارجه آمریکا پیرامون اوضاع نوار غزه اظهار داشت که ادعا‌های مطرح‌شده در بیانیه وزارت خارجه آمریکا را رد کرده و تمامی اتهامات نسبت‌داده‌شده به این جنبش درباره «حمله قریب‌الوقوع» یا «نقض توافق آتش‌بس» را به‌طور کامل و قاطعانه تکذیب می‌کند. این ادعا‌های باطل کاملاً با تبلیغات گمراه‌کننده رژیم صهیونیستی هم‌سو است و پوششی برای تداوم جنایات و تجاوزات سازمان‌یافته این رژیم علیه ملت فلسطین فراهم می‌سازد.

این بیانیه می‌افزاید: واقعیت‌های میدانی کاملاً عکس این ادعا‌ها را نشان می‌دهد؛ چرا که نیرو‌های اشغالگر، خود اقدام به تشکیل، تسلیح و تأمین مالی باند‌های جنایتکار کرده‌اند که عملیات قتل، آدم‌ربایی، سرقت کامیون‌های کمک‌رسانی و حمله به غیرنظامیان فلسطینی را مرتکب شده‌اند. این رژیم حتی به‌صورت علنی و از طریق رسانه‌ها و ویدئو‌های منتشرشده، به این جنایات اعتراف کرده است؛ امری که نقش مستقیم آن در ایجاد هرج‌ومرج و ناامنی را به‌روشنی ثابت می‌کند.

این جنبش همچنین تأکید کرد که نیرو‌های پلیس در غزه، با پشتیبانی گسترده مردمی و اجتماعی، وظیفه ملی خود را در پیگیری و بازداشت این باند‌های تبهکار و مجازات آنان بر اساس سازوکار‌های قانونی روشن انجام می‌دهند تا از جان شهروندان و اموال عمومی و خصوصی محافظت شود.

جنبش حماس از دولت آمریکا خواست از تکرار روایت گمراه‌کننده رژیم اشغالگر دست بردارد و به‌جای آن، این رژیم را از ادامه نقض‌های مکرر توافق آتش‌بس باز دارد؛ از جمله در حمایت از این گروه‌های مجرم و فراهم‌کردن پناهگاه‌های امن برای آنان در مناطق تحت کنترل خود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فلسطین