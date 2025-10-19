سردار رادان گفت: امنیت عمومی، داخلی و امنیت ملی در بهترین وضعیت خودش قرار دارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رادان فرمانده فراجا کشور در جمع خبرنگاران کیش گفت: با وفاق مردم، همدلی و همراهی نیرو‌های مسلح ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و همچنین نیرو‌های انتظامی در سراسر کشور امنیت کامل برقرار است.

وی افزود: امنیت عمومی و همچنین امنیت داخلی و امنیت ملی در بهترین وضعیت خودش قرار دارد.

فرمانده فراجا کشور تأکید کرد: همه نیرو‌های مسلح آماده بوده و در بهترین وضعیت خودش قرار دارد و دست‌شان روی ماشه قرار دارد که اگر کسی باز جرأتی به خودش راه بدهد، جوابی دندان‌شکن‌تر از جواب قبل به او بدهند.

وی ادامه داد: مردم عزیز ما نشان دادند که همواره پای صحنه هستند و از دستاورد‌های انقلاب خودشان و خون شهدای خود دفاع می‌کنند.

سردار رادان همچنین گفت: همواره اقتدار پلیس مرهون همراهی و همکاری مردم هست؛ ما بدون مردم، پلیس مقتدری نمی‌توانیم بشویم و بدون مردم اساساً مأموریت‌های خود را خوب نمی‌تونیم انجام بدهیم.

وی اظهار داشت: از همه همکاری‌های مردم سپاسگزارم و متشکرم و همچنان دعوت می‌کنم که پلیس خودشان را در همکاری و همراهی یاری کنند.

فرمانده فراجا کشور در پاسخ به سوالی درخصوص اشرار گفت: بعید می‌دانم اشرار جرأت شرارت بکنند؛ اگر بخواهند خودشان را نشان بدهند، قطعاً اقتدار پلیس گردن آنها را برابر قانون خُرد می‌کند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
فقط مثل جنگ 12 روزه نشه که دشمن راحت در آسمان کشور رفت و آمد میکردن و موشک میزدن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
انشاالله موفق وسلامت باشید .
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
به اندازه اقتدار پلیس و نیروی نظمیه داخلی به اقتصاد توجه شده بود ما امروز مشکلی نداشتیم لذا انگشت روی ماشه از مغز و چشم و نفس شروع می‌شود و آخرین عضو بدن انگشت عمل می‌کند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
موشک‌های ایران جان مردم هستند هرکس بخواهد ملت وموشک را مقابل هم قرار بدهد دشمن هردو هست ننگ بر کسانی که موشکها هدف قرار داده اند جانم فدای موشکها وسازنده هایشان
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
باید 24ساعته دست به ماشه باشیم اگر مساحت باشد داشتن سلاح هسته ای خارج از لطف نیست چون دشمنی ما ودشمن پایانی ندارد دشمن موجودیت را هدف قرار داده دراین شرایط داشتن سلاح هسته ای هزینه حفاظت را کمتر میکندغرب هرگز تحریمها را لغو نمی کند این دوستانه که داریم با داشتن سلاح اتمی خواهند بود اگر هم نسازیم لااقل از روسیه درخواست استقرار موشکهای هسته ای داشته باشیم
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن کاشانی فرد
۱۱:۲۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
زنده باد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ارتش وسپاه ونیروی انتظامی انشاالله همیشه سالم و تندرست باشید
۴
۶
پاسخ دادن
