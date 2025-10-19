سردار رادان گفت: امنیت عمومی، داخلی و امنیت ملی در بهترین وضعیت خودش قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رادان فرمانده فراجا کشور در جمع خبرنگاران کیش گفت: با وفاق مردم، همدلی و همراهی نیرو‌های مسلح ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و همچنین نیرو‌های انتظامی در سراسر کشور امنیت کامل برقرار است.

وی افزود: امنیت عمومی و همچنین امنیت داخلی و امنیت ملی در بهترین وضعیت خودش قرار دارد.

فرمانده فراجا کشور تأکید کرد: همه نیرو‌های مسلح آماده بوده و در بهترین وضعیت خودش قرار دارد و دست‌شان روی ماشه قرار دارد که اگر کسی باز جرأتی به خودش راه بدهد، جوابی دندان‌شکن‌تر از جواب قبل به او بدهند.

وی ادامه داد: مردم عزیز ما نشان دادند که همواره پای صحنه هستند و از دستاورد‌های انقلاب خودشان و خون شهدای خود دفاع می‌کنند.

سردار رادان همچنین گفت: همواره اقتدار پلیس مرهون همراهی و همکاری مردم هست؛ ما بدون مردم، پلیس مقتدری نمی‌توانیم بشویم و بدون مردم اساساً مأموریت‌های خود را خوب نمی‌تونیم انجام بدهیم.

وی اظهار داشت: از همه همکاری‌های مردم سپاسگزارم و متشکرم و همچنان دعوت می‌کنم که پلیس خودشان را در همکاری و همراهی یاری کنند.

فرمانده فراجا کشور در پاسخ به سوالی درخصوص اشرار گفت: بعید می‌دانم اشرار جرأت شرارت بکنند؛ اگر بخواهند خودشان را نشان بدهند، قطعاً اقتدار پلیس گردن آنها را برابر قانون خُرد می‌کند.