باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان میگویند مادر شدن بعد از ۴۰ سالگی ممکن و ایمن است. این مطالعه نشان میدهد با مشاوره درست، آزمایشهای پیشرفته و مراقبتهای تخصصی، زایمان سالم در دهه ۴۰ نه تنها ممکن، بلکه قابل اعتماد است.
با افزایش سن مادران، باور عمومی درباره سلامت زایمان تغییر نکرده است. یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان میدهد بیش از نصف مردم (۵۴٪) معتقدند زنان نمیتوانند بهطور ایمن در دهه ۴۰ باردار شوند. اما پزشکان Orlando Health این تصورات غلط را رد میکنند و با استفاده از آزمایشها و فناوریهای پیشرفته، مسیر بارداری ایمن برای مادران مسنتر را فراهم میکنند.
بارداری بعد از ۳۵ سالگی ایمن است
دکتر ناتاشا اسپنسر، متخصص زنان و زایمان، میگوید: «زنان بالای ۳۵ سال تفاوت چندانی با بیماران جوانتر ندارند. در کلینیک من، یکسوم بیماران باردار در گروه سنین بالای مادر هستند و بیشترشان بارداریهای معمولی و بدون مشکل دارند.» او توصیه میکند پیش از بارداری، با مشاوره پیش از لقاح سلامت خود را بهینه کنند، داروها را تنظیم کنند و خطرات اولیه مانند دیابت بارداری را بررسی کنند.
برای جنین نیز آزمایشهایی مانند سونوگرافی قلب، بررسی آناتومی و آزمایشهای کروموزومی انجام میشود تا سلامت کامل مادر و کودک تضمین شود. با این حال، کمتر از نیمی از مردم (۴۱٪) از این فناوریها و آزمایشها آگاه هستند.
تجربه موفق مادران واقعی
ملیسا هولمز که در ۴۲ سالگی باردار شد، نگران مشکلات سلامتی و تجربه سقط قبلی خود بود. با پیروی از توصیههای تیم درمانی دکتر اسپنسر، از جمله مصرف مکملها و مراجعه به پزشک متخصص پرخطر، او موفق شد فرزند خود، جیسون، را سالم به دنیا بیاورد.
دکتر اسپنسر میگوید: «امروزه میتوان مشکلات را زود تشخیص داد و زنان میتوانند با اعتماد به نفس، مادر شوند. ما بهعنوان متخصصان زنان، همراه و حامی شما در طول مسیر هستیم.»
منبع: همشهری آنلاین