متخصصان می‌گویند با مشاوره درست، آزمایش‌های پیشرفته و مراقبت‌های تخصصی، زایمان سالم در دهه ۴۰ نه تنها ممکن، بلکه قابل اعتماد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان می‌گویند مادر شدن بعد از ۴۰ سالگی ممکن و ایمن است. این مطالعه نشان می‌دهد با مشاوره درست، آزمایش‌های پیشرفته و مراقبت‌های تخصصی، زایمان سالم در دهه ۴۰ نه تنها ممکن، بلکه قابل اعتماد است.

با افزایش سن مادران، باور عمومی درباره سلامت زایمان تغییر نکرده است. یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد بیش از نصف مردم (۵۴٪) معتقدند زنان نمی‌توانند به‌طور ایمن در دهه ۴۰ باردار شوند. اما پزشکان Orlando Health این تصورات غلط را رد می‌کنند و با استفاده از آزمایش‌ها و فناوری‌های پیشرفته، مسیر بارداری ایمن برای مادران مسن‌تر را فراهم می‌کنند.

بارداری بعد از ۳۵ سالگی ایمن است

دکتر ناتاشا اسپنسر، متخصص زنان و زایمان، می‌گوید: «زنان بالای ۳۵ سال تفاوت چندانی با بیماران جوان‌تر ندارند. در کلینیک من، یک‌سوم بیماران باردار در گروه سنین بالای مادر هستند و بیشترشان بارداری‌های معمولی و بدون مشکل دارند.» او توصیه می‌کند پیش از بارداری، با مشاوره پیش از لقاح سلامت خود را بهینه کنند، داروها را تنظیم کنند و خطرات اولیه مانند دیابت بارداری را بررسی کنند.

برای جنین نیز آزمایش‌هایی مانند سونوگرافی قلب، بررسی آناتومی و آزمایش‌های کروموزومی انجام می‌شود تا سلامت کامل مادر و کودک تضمین شود. با این حال، کمتر از نیمی از مردم (۴۱٪) از این فناوری‌ها و آزمایش‌ها آگاه هستند.

تجربه موفق مادران واقعی

ملیسا هولمز که در ۴۲ سالگی باردار شد، نگران مشکلات سلامتی و تجربه سقط قبلی خود بود. با پیروی از توصیه‌های تیم درمانی دکتر اسپنسر، از جمله مصرف مکمل‌ها و مراجعه به پزشک متخصص پرخطر، او موفق شد فرزند خود، جیسون، را سالم به دنیا بیاورد.

دکتر اسپنسر می‌گوید: «امروزه می‌توان مشکلات را زود تشخیص داد و زنان می‌توانند با اعتماد به نفس، مادر شوند. ما به‌عنوان متخصصان زنان، همراه و حامی شما در طول مسیر هستیم.»

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: زایمان ایمن ، بارداری در چهل سالگی
مشکلات بارداری در چهل سالگی و بعد از آن
شیراز؛
برگزاری کلاس های آموزشی زایمان ایمن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
والله من بچه ام امسال به دنیا اوردم ۳۹ ساله ام چند وقت دیگه ام ۴۰ سالم میشم لذتی که از این بچه بردم سر بچه اولم که ۳۰ ساله بودم نبردم همه چیزم خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
عامو شما بچه دار بشین چه کار دارین چند سالشه؟؟
Iran (Islamic Republic of)
حسن بی غم
۱۳:۲۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
تا چند سال پیش میگفتن خطرناکه حالا که جمعیتشون رو به پیر شدن و کم شدن هست میگن اشکال نداره امان ازشما مسئولین که نسل دهه شصت رو سوزوندین...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
اقدامی کاملا منطقی و علمی است ! با رعایت
پیش نیازهای فردی و خانوادگی
United States of America
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
غلطه
بارداری در سن چهل سالگی کلی بدبختی داره - اولا که هر کسی از عهده ی خرج و مخارجش بر نمی آد دوما انواع اقسام مریضی ها را برا مادر و بچه به بار می اره - قرص هایی که به مادر می دن بخوره خودش کلیه خراب می کنه یه چیزو می خوان درست کنن می زنه چند عضو دیگه را هم ناقص می کنن - با تجربه ای که بهم ثابت شده بارداری در چهل سالگی اشتباه محضه و هر کس این کارو بکنه خودشو بدبخت کرده مگر اینکه پولدار باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
متخصص میگه خوبه یعنی مشکل نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
جناب متخصص لطفا نسخه اشتباهی برای مردم نپیچ با این حرفات ممکنه یک خانواده را از نعمت فرزند محروم کنید من و دوبرادر دیگرم فرزندان بالای چهل سالگی مادرم هستیم مادری که بیش از ۸۰سال عمر کرد و برای ما رفتارش مثل یک مادر و کودکش بود با اینکه حالا ما بالای ۴۰سال عمر داشتیم
مادر بی تو تنها و غریبم
