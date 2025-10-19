معاون اول رئیس جمهور گفت: باید از ظرفیت‌های فناورانه برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، بهبود خدمات عمومی و ارتقای امنیت سایبری استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در جلسه‌ای با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سرمایه انسانی جوان، متخصص و متعهد، می‌تواند در مسیر تحول دیجیتال گام‌های بلندی بردارد.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های فناورانه برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، بهبود خدمات عمومی، و ارتقای امنیت سایبری کشور استفاده کرد تا مردم اثر فناوری را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی با اشاره به برنامه سه‌ساله دولت برای توسعه علمی و فناوری، افزود: تحقق اهداف ملی در این حوزه نیازمند تأمین مالی پایدار، حضور فعال بخش خصوصی و هم‌افزایی بین‌بخشی است.

دکتر عارف تأکید کرد: در دولت چهاردهم، بستر تحقق شعار «ما می‌توانیم» بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است و باید از اختلافات جزئی عبور کرد تا کشور به سمت آینده‌ای هوشمند و فناورانه حرکت کند.

در ادامه این نشست، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه فناوری، گفت: «فناوری نه‌تنها زیرساخت توسعه اقتصادی، بلکه موتور محرک عدالت اجتماعی و رفاه ملی است. امروز می‌توانیم با هوشمندسازی خدمات، افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت داده‌ها، کیفیت زندگی مردم را متحول کنیم.

وی افزود: «تحول فناورانه در ایران باید به گونه‌ای پیش برود که مردم در ساده‌ترین امور زندگی – از آموزش و سلامت گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات مالی – ثمرات آن را به‌روشنی احساس کنند. این هدف زمانی محقق می‌شود که فناوری در خدمت مردم و اقتصاد ملی و نه در حاشیه قرار گیرد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر نگاه فرصت‌محور وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: توسعه فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و هوشمندسازی، نه تهدید بلکه فرصت طلایی برای جهش اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه است.

در پایان این جلسه، حاضران بر ضرورت سرمایه‌گذاری پایدار، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقاء زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی کشور برای دستیابی به «ایران هوشمند» تأکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۰:۵۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بنده هر سال به خاطر پرداخت نکردن معوقات فروردین و هم به علت بی قانونی و بی عدالتی در سازمان تامین اجتماعی 2 الی 3 میلیون تومان هزینه می کنم
۰
۰
پاسخ دادن
عارف: مردم باید اثر فناوری را در زندگی خود احساس کنند
