گور ایرانی در خطر انقراض + فیلم

تنها در شش ماه اول امسال ۲۰ گور در جاده شیراز، یزد تلف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حال حاضر جمعیت گور ایرانی ۱۳۰۰ رأس است که به علت کمبود غذا و تلاش برای رساندن خود به مزارع و باغ‌ها در جاده‌ها تصادف می‌کنند و از تعدادشان کم می‌شود.

 

