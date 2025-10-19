در نشست هم افزایی اعضای ستاد شهید آرمان با معاون فرهنگی شهرداری تهران مطرح شد که طرح آرمان ۶ می‌تواند یک گام مؤثر جهت تحول معنوی در سطح محلات با محوریت مساجد باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  نشست هم افزایی اعضای ستاد شهید آرمان با دکتر توکلی زاده، معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، در سالن همایش ایوان شمس برگزار شد.

در این نشست که با حضور رابطین برادر و خواهر ستاد شهید آرمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار شد، بر لزوم انسجام فعالیت‌های فرهنگی-تربیتی با محوریت نوجوان در سطح مساجد تهران تأکید شد.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام و المسلمین شیرنژاد، ضمن تقدیر از فعالین فرهنگی مساجد و رابطین مناطق ستاد آرمان، برنامه‌های فرهنگی و تربیتیِ شهید آرمان علی وردی «آرمان ۶»، به‌صورت رسمی از آبان ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز فعالیت‌های دینیِ شهرداری تهران، با اشاره به مگاپروژه‌های مردمی‌سازیِ فرهنگی و اجتماعی که در قرارگاه تعلیم و تربیتِ شهید آرمان علی وردی در حال اجراست، گفت: هم اکنون بیش از ۱۰ مگاپروژه با محوریت مردمی‌سازیِ فرهنگی و اجتماعی شهر تهران برنامه‌ریزی شده و امیدواریم به زودی در سطح محلات به واسطه مساجد تهران عملیاتی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرنژاد افزود: تمامی ابعاد از جمله ساختارها، ضرورت‌ها، الزامات، اهداف برنامه‌ها، میزان مخاطبان و نحوه پوشش رسانه‌ای این برنامه‌ها مطرح و بررسی شده است و إن شاءالله به زودی در قالب طرح ۶ اجرایی می‌شوند.

همچنین در ادامه این جلسه، دکتر توکلی زاده، معاون فرهنگی-اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به خیرات و برکات طرح شهید آرمان، گفت: بحمدالله پس از گذشت دو سال از طرح آرمان، شاهد شکوفایی و رونق مساجد تهران هستیم که این مهم را مدیون برکات این طرح مبارک میدانیم.

وی در ادامه با تأکید بر استمرار این طرح، در قالب طرح آرمان ۶، تصریح کرد: همکاری با ستاد آرمان جهت اجرای «طرح آرمان ۶» به کلیه ادارات و دستگاه‌های شهرداری تهران و کمک به عملیاتی کردن آن، اعلام شده است.

لازم به ذکر است، در پایان این جلسه، بر لزوم هم افزایی هرچه بیشتر نهاد‌های فرهنگی جهت کمک به طرح آرمان برای تقویت مساجد تهران، تأکید شد.

برچسب ها: فعالان فرهنگی ، شهید آرمان علی‌وردی
خبرهای مرتبط
توکلی‌زاده: جنگ تحمیلی نقطه عطفی برای بازخوانی هویت ایرانی بود
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
خانه اندیشمندان؛ میزبان نخبگان/ برنامه‌های شاد و تورهای گردشگری جدید برای شهروندان تهرانی
نخستین دورهمی «روایت شهر» برگزار شد/ رونمایی رسمی از کانون خبرنگاران تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت
اجرای طرح آرمان ۶ در مساجد و مدارس تهران با همکاری شهرداری
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
پوشاک حجاب گران‌تر از سایر پوشاک نیست
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
کاهش کربن و تجارت سبز از محور‌های مشترک همکاری محیط‌‎زیستی ایران و ترکیه
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
محمدی: ۶۶۴ کودک تحت پوشش بهزیستی تهران به آغوش خانواده بازگشتند
هشدار سیلاب در جنوب کرمان و شمال کشور؛ هلال‌احمر در حالت آماده‌باش
آمادگی کامل فرمانداری تهران برای برگزاری انتخابات سالم و قانون‌مدار شوراها
تأکید ایران بر «مدیریت هوشمند پسماند» در اجلاس بین‌المللی استانبول
افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد سیستان و اینچه‌برون / تسهیل تردد و ساماندهی دقیق خودرو‌ها با ضوابط جدید
انجام تست‌های رایگان غربالگری سرطان در جنوب غرب پایتخت
افتتاح ۷ مجموعه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی/ مسابقات پاراقهرمان شهر برگزار می‌شود
ماجرای صدور کیفرخواست پرونده جدید نیشکر هفت‌تپه چیست؟
جاده چالوس یکطرفه شد
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی تدوین و اجرا شده است
توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
انتخابات تناسبی باید به سمت تخصص گرایی برود
توزیع مرغ گرم در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ وزارت کشاورزی
رشد بی‌رویه جمعیت در حریم تهران تهدیدی برای زیست‌پذیری شهر
الگوسازی خانواده‌های موفق ورزشی؛ گامی مهم برای تحقق توسعه پایدار