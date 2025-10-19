باشگاه خبرنگاران جوان - در دل آرامستان وسیع بهشت زهرای شهر تهران، قطعهای به نام هنرمندان وجود دارد که نه تنها برای خانوادههای داغدار، بلکه برای عموم مردم ایران معنای خاصی دارد؛ هنرمندانی که برای تک تک ما مردم کشورمان با هنرنمایی خود خاطرههای شیرینی را رقم زدند. این قطعه، جای بزرگی نیست، اما خیلی از بزرگان را در خود جای داده است؛ در اینجا که قدم بزنی، چشمت به نامهای آشنای زیادی میخورَد؛ بازیگران و هنرمندانی که با تک تک آنها خاطره داریم؛ اما امروز این عزیزان هنرمند با دلهای اندوهگین روانه خانه ابدی شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سید شهاب مرتضوی - تهران
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.