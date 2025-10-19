باشگاه خبرنگاران جوان - بیست‌وسومین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کشور روسیه، ۱۵ تا ۱۸ اکتبر (۲۳ تا ۲۶ مهر) در مسکو برگزار شد.

اسحاق عبدالهی، قاری ممتاز کشورمان از استان قم و قاری و مؤذن حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران که از سوی کمیته اعزام و دعوت از قاریان برای حضور در این رقابت جهانی اعزام شده بود، موفق به کسب رتبه نخست این دوره از مسابقه‌ها در رشته قرائت قرآن کریم شد.

وی سال گذشته در بخش آوایی چهل‌وهفتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه رتبه پنجم رشته قرائت تحقیق بخش آقایان را کسب کرد.

اسحاق عبدالهی معلم قرآن و دارای رتبه اول مسابقه‌های کشوری بسیج و هلال احمر است. وی همچنین به‌عنوان نماینده آستان مقدس حضرت معصومه (س) رتبه چهارم رشته قرائت تحقیق را در سومین دوره مسابقه بین‌المللی قرآن کریم جایزه کربلا به‌دست آورده است.