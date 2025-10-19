باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ژنرال پیر شیل، رئیس ستاد ارتش فرانسه گفت که تحویل موشکهای کروز تاماهاک آمریکایی به اوکراین هیچ نقش تعیینکنندهای در درگیری اوکراین نخواهد داشت.
وی در مصاحبه با کانال تلویزیونی LCI گفت: «البته تاماهاوکها یک مزیت اضافی خواهند بود. اما به طور دقیق، فکر نمیکنم که آنها ابزاری باشند که بتوانند اوضاع را تغییر دهند. آنچه برای اوکراین از همه مهمتر است، حمایت آمریکا است. مقداری حمایت وجود دارد، اما وقتی نوبت به نشان دادن آن در عمل در موقعیتی مانند «به ما تاماهاوک بدهید» میرسد، تنها چیزی که دریافت میکنند، یاوهگویی است.»
وبسایت خبری آکسیوس پیش از این با استناد به منابعی گزارش داده بود که ترامپ به ولودیمیر زلنسکی گفته است که واشنگتن در حال حاضر هیچ برنامهای برای ارائه موشکهای تاماهاوک به اوکراین ندارد. به گفته این رسانه، «ترامپ به روشنی اعلام کرد که اولویت او اکنون دیپلماسی است و فکر میکند که ارائه موشکهای تاماهاوک میتواند آن را تضعیف کند.» کاخ سفید این اطلاعات را تأیید کرد و گفت که رئیس جمهور ایالات متحده به تلاش برای حل مسالمتآمیز مناقشه اوکراین ادامه خواهد داد.
منبع: تاس