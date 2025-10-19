باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- راستای تحقق سیاست ملی بازآفرینی شهری پایدار و بهمنظور نظارت میدانی بر اجرای برنامههای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و احیای بافتهای تاریخی، فریدون بابائی اقدم، عضو هیأتمدیره و راهبر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، اظهار داشت: شهر خامنه باید بهعنوان یکی از محدودههای دارای بافت فرسوده در سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران ثبت شود تا ساکنان آن از مزایای صدور پروانه در بافت فرسوده و مشوقهای نوسازی مصوب برخوردار گردند.
او بر لزوم تشکیل جلسات منظم و ماهانه، بارگذاری گزارش پروانههای نوسازی، و پیگیری مصوبات از طریق معرفی رابطان مستقیم به دبیرخانه استانی تأکید کرد.
بابائی با تأکید بر ضرورت یکپارچهسازی دادههای مربوط به محدودههای ناکارآمد و جلوگیری از موازیکاری اطلاعاتی، گفت: اجرای پروژههای پیادهراه و جدارهسازی بافت تاریخی و تکمیل طرح فرهنگی “حرم تا حرم” (محدوده بین آرامگاه شمس تبریزی تا امامزاده بهلول) بهعنوان اولویتهای شرکت در این شهر یاد کرد. در شهرهای فیرورق و قرهضیاءالدین نیز موضوع ساماندهی معابر خاکی، کفسازی، دفع آبهای سطحی و فعالسازی کارگروه اقتصادی ستاد بازآفرینی شهرستانی مورد تأکید قرار گرفت.
بابائی اقدم با اشاره به قرارگیری بخشهایی از محلات اسماعیلآباد و خلیلآباد در پهنههای پرخطر طبیعی و احتمال وقوع پدیده حرکت دامنه ای (سولیفولکسیون)، دستور انجام مطالعات اسکان مجدد با همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو را صادر کرد.
وی همچنین بر لزوم راهاندازی دفتر تسهیلگری و توسعه محله، اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک و بهروزرسانی تعرفههای صدور پروانه نوسازی توسط شهرداری تأکید کرد.
او بیان کرد: مقرر شد که سازمان منطقه آزاد با تخصیص اعتبار ویژه در ایجاد زیرساختهایی چون کشتارگاه شهری و تأمین آب شرب سالم از شهرداری حمایت کند.
بابائی اقدم یادآور شد :مجموعهای از تصمیمات راهبردی اتخاذ شد؛ از جمله: انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت بازآفرینی شهری ایران، بررسی تفویض ریاست ستاد بازآفرینی شهرستانی به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، ایجاد ساختار رسمی بازآفرینی شهری در آن سازمان، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای حمایت مالی و اجرایی از پروژههای بازآفرینی شهری و اولویتبندی طرحهای اسکان مجدد در شهرهای ماکو و شوط. همچنین بر راهاندازی دفاتر تسهیلگری در شهرهای ماکو و بازرگان و اجرای پروژههای تولیدی و اشتغالزا بهمنظور تثبیت جمعیت و پیشگیری از گسترش سکونتگاههای غیررسمی تأکید شد.
بابائی اقدم تأکید کرد: «بازآفرینی شهری تنها پروژه عمرانی نیست، بلکه فرآیندی اجتماعی و مدیریتی برای بازتعریف رابطه مردم، مدیریت شهری و کالبد شهر است. هرجا این سه ضلع هماهنگ عمل کردهاند، تغییرات پایدار و ملموس شکل گرفته است. مدل همافزایی منطقه آزاد ماکو با سیاستهای شرکت بازآفرینی شهری ایران، میتواند بهعنوان الگویی ملی برای توسعه متوازن در کشور معرفی شود.»
وی گفت: این سفرهای نظارتی در استانها، در امتداد برنامههای پایش ملی شرکت بازآفرینی شهری ایران و با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهری، باززندهسازی هویت تاریخی، ارتقای تابآوری در بافتهای فرسوده و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیررسمی انجام شده و نشانهای از رویکرد تازه شرکت در توجه توأمان به «نظارت میدانی، مدیریت دانش و همافزایی نهادهای محلی و منطقهای» در مسیر بازآفرینی پایدار شهرهای کشور است.