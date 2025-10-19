رژیم صهیونیستی با ۴۷ بار نقض آتش‌بس و شهادت دهها غیرنظامی، بستن معابر انسانی و تحریم کمک‌های حیاتی، بحران را به مرز فاجعه کامل رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های تفصیلی که از سوی منابع فلسطینی و نهاد‌های بین‌مللی منتشر شده، اسرائیل به طور مکرر و سیستماتیک پیمان آتش‌بس را نقض کرده و بحران انسانی در غزه را تشدید کرده است.

بر اساس اعلام «اداره رسانه دولت غزه»، از زمان آغاز آتش‌بس، اسرائیل ۴۷ بار این توافق را نقض کرده که این اقدامات منجر به شهادت ۳۸ فلسطینی و زخمی شدن ۱۴۳ تن دیگر شده است. این نقض‌ها شامل شلیک مستقیم به غیرنظامیان، هدف قرار دادن عمدی با توپ و خمپاره، و بازداشت شمار زیادی از شهروندان است.

یکی از خونبارترین این حوادث، هدف قرار دادن یک خودروی غیرنظامی حامل خانواده «ابوشعبان» در محله الزیتون غزه توسط تانک اسرائیلی بود که منجر به شهادت ۷ کودک و ۳ زن شد. سخنگوی دفاع مدنی غزه این اقدام را نشانه «عطش خونخواری اشغالگر» خواند.

شهروندان ساکن در اردوگاه المغازی مرکزی غزه گزارش می‌دهند که هنوز صدای انفجار خمپاره و تیراندازی روزانه شنیده می‌شود و پهپاد‌ها به صورت متمایز به خانه‌های مسکونی شلیک می‌کنند.

اسرائیل علیرغم درخواست‌های بین‌المللی، معبر رفح را به روی ورود کمک‌های انسانی در مقیاس وسیع بسته نگه داشته است. نخست‌وزیر اسرائیل به طور صریح دستور داده این معبر «تا اطلاع ثانوی» بسته بماند. سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داده‌اند که ورود کمک‌ها به ویژه به شمال غزه که با قحطی دست و پنجه نرم می‌کند، به دلیل مسیر‌های بمباران شده و بسته بودن معابر حیاتی مانند زیکیم و بیت حانون (اعرز) با مشکل مواجه است.

سخنگویان یونیسف و ICRC تأکید کرده‌اند که ورود کمک‌ها بسیار کمتر از حد نیاز است و استاندارد‌های انسانی رعایت نمی‌شود. بسیاری از سازمان‌های امدادی نتوانسته‌اند به شمال غزه بازگردند و بیمارستان‌ها به سختی فعالیت می‌کنند. یکی از ساکنان غزه می‌گوید: «به شمال بازگشتیم، اما فقط ویرانه دیدیم. غذای واقعی وجود ندارد. اسرائیل همچنان مواد غذایی ضروری را محدود می‌کند. دو سال است که از گوشت، پروتئین و میوه تازه محرومیم.»

اسرائیل با این ادعا که حماس در تحویل اجساد اسیران جانباخته تعلل کرده، تهدید کرده است که جنگ را از سر خواهد گرفت. مقامات اسرائیلی و آمریکایی نگرانند که وزیران افراطی کابینه نتانیاهو از این موضوع برای خراب کردن توافق و ازسرگیری جنگ سوءاستفاده کنند.

حماس با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که به تعهدات خود در قبال تحویل اسیران زنده و اجسادی که دسترسی به آنان ممکن بوده، عمل کرده است. این جنبش توضیح داد که بازیابی بقیه اجساد به دلیل ویرانی گسترده غزه، نیازمند زمان، تلاش زیاد و تجهیزات ویژه است و آنها در حال انجام این کار هستند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز بر چالش‌برانگیز بودن بازیابی اجساد از زیر آوار‌های غزه صحه گذاشت و آن را فرآیندی «مشقت‌بار» توصیف کرد.

گزارش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که اسرائیل نه تنها به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس عمل نکرده، بلکه با ادامه درگیری‌ها، بستن معابر انسانی و تحریم کمک‌های حیاتی، بحران در غزه را به سطحی فاجعه‌بارتر رسانده است. به نظر می‌رسد بهانه‌جویی درباره تحویل اجساد، زمینه‌سازی برای ازسرگیری جنگ تمام‌عیار است.

ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
اسراییل میخواهد با استفاده از مزدورانش غزه را تا آرام بکند بهانه حمایت از مزدوران جنگ را دوباره شروع بکند
