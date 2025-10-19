باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی اعزامی به خارج از کشور، با بیان اینکه «مهم‌ترین نیاز جامعه امروز ایران امیدآفرینی است» اظهار داشت: بعد از جنگ ۱۲ روزه اخیر، مهم‌ترین کار ما غرورآفرینی عمومی، نشاط اجتماعی و تقویت دلبستگی به ایران، نظام، انقلاب و جامعه ایرانی است.

وی افزود: سرمایه اجتماعی نیاز حیاتی امروز ماست. چراکه موتور محرکه جامعه، اعتماد اجتماعی، رضایتمندی و مشارکت‌جویی مردم است.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش این سرمایه در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در جنگ، سرمایه اجتماعی ما ارتقا پیدا کرد و امروز حفظ آن از تولیدش مهم‌تر است. رضایتمندی با مفهوم کارآمدی پیوند دارد و کارآمدی، اصلی‌ترین و مبرم‌ترین نیاز جامعه برای امید به آینده است.

او با یادآوری تجربه تاریخی دولت در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: در زمان جنگ، دولت بیش از یک‌میلیون تن کالای اساسی در کشور توزیع کرد، یعنی یک و نیم برابر شرایط عادی، تا مردم از تامین کالا نگران نباشند و این همان رویکرد کارآمدی بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، نکته مهم بعدی را انسجام ملی دانست و اظهار کرد: انسجام به معنای وحدت ظاهری نیست، بلکه یعنی همه ظرفیت‌های کشور، از جمله فرهنگی، در کنار هم برای هدف مشترک ـ یعنی بقای ایران ـ قرار گیرند.

صالحی‌امیری در ادامه افزود: در یک سال اخیر تمرکز ما بر تقویت دلبستگی و وابستگی نسل جوان به مفهوم ایران و ایران فرهنگی بوده است. همچنین الزام داریم جامعه ایرانیان خارج از کشور را به داخل پیوند دهیم. جمعیت ایرانیان خارج از کشور بین ۷ تا ۹ میلیون نفر است و شورای عالی ایرانیان با ماموریت دستگاه‌های مختلف برای این هدف تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه «انسجام عامل حیات سیاسی است» گفت: امروز با مجموعه‌ای از دشمنان در عرصه‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی روبه‌رو هستیم. بنابراین باید بر حفظ سرمایه ایرانیان خارج از کشور و تقویت تعلق آنان به میهن تمرکز کنیم.

او افزود: هرقدر جامعه ایرانیان خارج از کشور بتوانند در فضای فرهنگی ایران تنفس کنند و به ایران متصل بمانند، سرمایه و تخصص بیشتری جذب کشور خواهد شد. دولت اراده کرده است که مانع این ارتباط نباشد.

وزیر میراث‌فرهنگی از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در زمینه گردشگری، آموزش و فناوری، حقوقی و کنسولی و اقتصادی و جذب سرمایه ایرانیان خبر داد و افزود: اگر ایرانیان احساس امنیت کنند، جذب و بازگشت سرمایه بی‌نظیر خواهد بود.

صالحی‌امیری درباره اهداف گردشگری ایران گفت: قبل از جنگ، هدف‌گذاری ما جذب ۱۵ میلیون گردشگر در پایان برنامه هفتم توسعه بود. اکنون تمرکز ما بر حوزه تمدنی نوروز و خلیج‌فارس با اولویت عراق، کویت، بحرین، کشورهای اسلامی، مصر، اندونزی و سپس چین، هند و روسیه است. در حال حاضر آسیای میانه، قفقاز و حوزه نوروز سبد اصلی گردشگری ما هستند.

او با اشاره به همکاری‌های منطقه‌ای افزود: ازبکستان از همکاری استقبال کرده و مسیرها هموار شده است. همچنین گرجستان سه برابر گذشته در حال همکاری است. حوزه نوروز شامل کشورهایی چون ترکیه، پاکستان و افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. افغانستان ظرفیت بالایی دارد که نباید از آن غفلت کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری در کشورهای مختلف اظهار کرد: پاکستان از عمق فرهنگی مشترکی با ایران برخوردار است و لازم است همکاری‌های فرهنگی با این کشور بازنگری و تقویت شود. همچنین با بازسازی روابط سیاسی با مصر، بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری فراهم شده است. افزون بر این، اندونزی و مالزی نیز علاقه‌مند به توسعه گردشگری مذهبی با ایران هستند و پیش‌بینی می‌شود تعاملات گردشگری با این کشورها در آینده نزدیک افزایش یابد.

او با تاکید بر اهمیت بازارهای گردشگری شرق آسیا و شمال اوراسیا اظهار کرد: سهم ایران از بازار گردشگران چینی در مقایسه با کشورهای همسایه اندک است و باید با هدف‌گذاری دقیق و تمرکز بر چین، این سهم را افزایش دهیم. همچنین برنامه‌ریزی برای استقرار دفاتر خدمات مسافرتی در این کشور در دستور کار قرار دارد. روسیه نیز از مقاصد مهم هدف در حوزه گردشگری ایران است و با توجه به ظرفیت‌های طبیعی کشور، از جمله گردشگری کویری، می‌توان همکاری‌های گردشگری با این کشور را گسترش داد.

صالحی‌امیری با اشاره به رشد ۳۰ درصدی گردشگران در فروردین و اردیبهشت سال جاری اظهار کرد: در صورت تداوم ثبات، پیش‌بینی می‌شود تعداد گردشگران تا پایان سال از ۸ میلیون نفر فراتر رود. سه سناریو برای وضعیت موجود، ثبات و شرایط بحران تدوین شده و برای هر یک برنامه مشخصی در نظر گرفته‌ایم. همچنین برنامه پنج‌ساله گردشگری کشور در قالب دو هزار صفحه و با رویکرد ملی، استانی و شهرستانی تدوین و به رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، جذب سرمایه را از اولویت‌های مهم دانست و گفت: پنج مشوق بزرگ از دولت اخذ کرده‌ایم که بی‌سابقه است: معافیت ۸۰ درصدی عوارض شهرداری، صفر شدن عوارض تغییر کاربری، صدور مجوز برای مجتمع‌های ترکیبی و واردات ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز هتل‌ها با گمرک و عوارض صفر.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت بازسازی تصویر ایران تاکید کرد و گفت: سه مولفه اصلی جذب گردشگر عبارتند از: جذابیت، امنیت و زیرساخت. ۸۵ درصد گردشگرانی که به ایران آمدند، با تصویری مثبت از ایران بازگشتند.

او افزود: برای میزبانی از گروه‌های مرجع آمادگی داریم. هر فردی که نفوذ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی دارد باید شناسایی و معرفی شود. مهم‌ترین نیاز امروز نظام سیاسی، تصویرسازی جدید از ایران زیبا است؛ این یک تکلیف ملی است.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغات گفت: تولید گسترده محتوای سه‌زبانه آغاز شده و در اختیار رایزنان فرهنگی قرار می‌گیرد. باید از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و از خط‌کشی‌های رایج عبور کرده تا همه در یک دایره واحد برای ایران کار کنیم.

صالحی‌امیری در پایان خاطرنشان کرد: هر برنامه‌ای که در کشورهای هدف در حوزه گردشگری و تعامل با ایرانیان مقیم برگزار شود، وزارت میراث‌فرهنگی از آن حمایت می‌کند. اگر بخشی از ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مسیر هم‌افزا شود، شاهد تحولات مثبت در گردشگری ایران خواهیم بود.

منبع: وزارت میراث فرهنگی