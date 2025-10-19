باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران که در هفته هفتم لیگ برتر با پیروزی یک بر صفر مقابل مس رفسنجان به روند مطلوبی در جدول بازگشت، حالا خود را برای نخستین برد در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ آماده می‌کند. شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برابر الوحدات اردن با دستی پُر زمین را ترک کنند.

در این میان، جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ملی‌پوش ازبکستانی استقلال که در اردوی پیش‌فصل آبی‌پوشان در ترکیه از ناحیه زانو آسیب دیده بود، پس از مشورت با پزشکان تیم ملی کشورش از انجام عمل جراحی صرف‌نظر کرد و تمرینات اختصاصی خود را ادامه داد.

با تصمیم کادر فنی، نام ماشاریپوف تا پایان نیم‌فصل از فهرست استقلال خارج شد، اما این بازیکن با انگیزه بالا تمریناتش را پیگیری می‌کند تا در نیم‌فصل دوم بار دیگر در ترکیب آبی‌ها قرار گیرد.

وینگر ازبکستانی استقلال در تمرین روز گذشته با انجام نرم‌دوی کنار زمین، نشانه‌هایی از آمادگی دوباره خود را بروز داد. در صورت پیشرفت روند درمانی‌اش طبق انتظار، او می‌تواند از نیم‌فصل دوم دوباره پیراهن استقلال را بر تن کند و حتی تیم ملی ازبکستان را در رقابت‌های جام جهانی همراهی نماید.