مسابقات قهرمانی آسیا در هایفونگ ویتنام امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه به پایان رسید و تیم روئینگ بانوان و آقایان ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون روئینگ، در فینال تک نفره سنگین وزن بانوان فاطمه مجلل در فینال با کسب رکورد ۸:۳۱.۱۱ توانست مدال طلا را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.
در فینال B دو نفره سنگین وزن مردان مسعود محمدی و محمدحسین حقی در جایگاه دوم قرار گرفتند.
در فینال تک نفره سبک وزن بانوان زینب نوروزی در فینال مسابقات با کسب رکورد ۸:۲۴.۷۵ توانست مدال نقره را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.
در بخش ۴ نفره بانوان نیز با توجه به مصدومیت فاطمه مجلل تیم ایران از رقابت در فینال بازماند و شانس کسب مدال را از دست داد.
ملیپوشان کشورمان روز گذشته نیز موفق به کسب یک مدال طلا و ۲ برنز شده بودند.
کادر فنی آقایان:
سرمربی: افشین فرزام
مدیرفنی: روژکو وسولود
کادر فنی بانوان:
سرمربی: بهناز مرادخانی
مدیرفنی: آناستازیا
لازم به ذکر است که مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشت.