مسابقات قهرمانی آسیا در هایفونگ ویتنام امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه به پایان رسید و تیم روئینگ بانوان و آقایان ایران موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون روئینگ، در فینال تک نفره سنگین وزن بانوان فاطمه مجلل در فینال با کسب رکورد ۸:۳۱.۱۱ توانست مدال طلا را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.

در فینال B دو نفره سنگین وزن مردان مسعود محمدی و محمدحسین حقی در جایگاه دوم قرار گرفتند.

در فینال تک نفره سبک وزن بانوان زینب نوروزی در فینال مسابقات با کسب رکورد ۸:۲۴.۷۵ توانست مدال نقره را برای تیم ایران به ارمغان بیاورد.

در بخش ۴ نفره بانوان نیز با توجه به مصدومیت فاطمه مجلل تیم ایران از رقابت در فینال بازماند و شانس کسب مدال را از دست داد.

ملی‌پوشان کشورمان روز گذشته نیز موفق به کسب یک مدال طلا و ۲ برنز شده بودند.

کادر فنی آقایان:

سرمربی: افشین فرزام
مدیرفنی: روژکو وسولود

کادر فنی بانوان:
سرمربی: بهناز مرادخانی
مدیرفنی: آناستازیا

لازم به ذکر است که مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشت.

برچسب ها: تیم ملی روئینگ ، روئینگ قهرمانی آسیا
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا، ویتنام;
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
مدال طلای فاطمه مجلل در روئینگ قهرمانی آسیا
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
