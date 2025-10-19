با میانجیگری قطر پاکستان و طالبان بر سر آتش‌بس کامل و توقف حملات مرزی به توافق رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی مذاکرات فشرده در دوحه، پاکستان و طالبان با میانجیگری قطر بر سر برقراری آتش‌بس فوری و کامل به توافق رسیدند. بر اساس این توافق تاریخی، دو طرف متعهد به توقف تمامی اقدامات خصمانه و عدم حمایت از گروه‌های مخالف یکدیگر شدند.

طبق بیانیه وزارت خارجه قطر، این توافق زمینه‌ساز کاهش تنش در مرزهای دو کشور و ایجاد پایه‌ای محکم برای صلح پایدار در منطقه خواهد بود. در همین راستا، سازوکار نظارتی مشترکی با حضور قطر و ترکیه برای پیگیری اجرای مفاد توافق ایجاد می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با تأیید این توافق، بر تعهد دو طرف به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تأکید کرد. از سوی دیگر، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که با امضای این توافق، حملات تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان متوقف خواهد شد.

در ادامه، احمدالله وثیق، مقام ارشد طالبان نیز از تعهد پاکستان به توقف حملات خودسرانه به خاک افغانستان خبر داد و هشدار داد در صورت تکرار چنین اقداماتی، پاسخ کابل "قاطع و دندان‌شکن" خواهد بود.

نشست بعدی برای پیگیری اجرای مفاد این توافقنامه، ۲۵ اکتبر در استانبول برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تنش بین افغانستان و پاکستان ، حمله پاکستان به افغانستان ، قطر
مجاهد:
اقدامات اسلام آباد تحریک آمیز است؛ حق پاسخگویی را محفوظ می دانیم
درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان شدت گرفت؛ کشته شدن غیرنظامیان و بازیکنان کریکت افغانستان
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
