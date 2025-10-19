‌گسترش پشه آئدس در ۱۰ شهرستان هرمزگان/ ابتلای ۷۴ نفر به تب دِنگی

با افزایش موارد ابتلا به بیماری تب دِنگی در هرمزگان،شمار مبتلایان این ویروس ناشی از گزش پشه آئدس به 74 نفر رسیده و مسئولان بهداشت نسبت به گسترش این پشه در 10 شهرستان هشدار داده و از مردم خواستند ‌از شیوع این بیماری جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعلام آخرین وضعیت بیماری تب دِنگی در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۴ مورد ابتلا به تب دِنگی در استان ثبت شده که از این تعداد ۱۸ نفر در بیمارستان‌های استان بستری شدند و در حال حاضر تنها یک بیمار با حال عمومی خوب تحت درمان است.

وی افزود: پشه ناقل این بیماری، آئدس، تاکنون در ۱۰ شهرستان استان مشاهده شده است و این موضوع نشان می‌دهد که چرخه انتقال بیماری در نقاط مختلف استان فعال شده است؛ بنابراین همکاری مردم در خشک نگه داشتن محیط و حذف محل‌های تجمع آب اهمیت حیاتی دارد.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، حدود ۳۲ درصد از مبتلایان کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد زنان خانه‌دار و سایرین دانش‌آموز، دانشجو، پزشک یا شاغل در سایر مشاغل بوده‌اند.

در همین زمینه، اصغر زائری، رئیس مرکز بهداشت بندرعباس نیز با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گزش مجدد مبتلایان گفت: افرادی که به تب دِنگی مبتلا می‌شوند باید تا دو هفته در زیر پشه‌بند استراحت کنند تا از انتقال مجدد بیماری به دیگران جلوگیری شود.

او افزود: بررسی‌ها نشان داده حدود ۷۰ درصد از پشه‌های آئدس در چاله‌های آسانسور تجمع دارند، بنابراین لازم است مالکان و مدیران ساختمان‌ها نسبت به خشک نگه داشتن این مکان‌ها اقدام کنند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: پشه آئدس ، تب دنگی
