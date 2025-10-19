باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سلیم لامرانی، محقق فرانسوی، با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا برای کوبا ۱۵۰۰۰ دلار در دقیقه هزینه دارد، تأکید کرد که راه نجات هاوانا در تقویت روابطش با سایر قدرت‌های بزرگ مانند روسیه و چین نهفته است.

۶۵ سال پیش، در اکتبر ۱۹۶۰، ایالات متحده تحریم تجاری علیه کوبا اعمال کرد و سپس در ژانویه ۱۹۶۱ روابط دیپلماتیک را قطع کرد. در سال ۱۹۶۲، واشنگتن تحریم‌ها را تشدید کرد و عملاً تمام تجارت با این جزیره را ممنوع کرد و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کوبا گذاشت.

لامرانی، متخصص روابط کوبا و آمریکا، به خبرگزاری ریانووستی گفت: «تحریم‌های اقتصادی منسوخ، سختگیرانه و غیرقانونی هستند. آنها مانع اصلی توسعه کشور هستند و بر همه اقشار جمعیت کوبا، به ویژه آسیب‌پذیرترین آنها، تأثیر می‌گذارند.»

این کارشناس توضیح داد که هزینه سالانه این محاصره اقتصادی که از سال ۱۹۹۲ به اتفاق آرا توسط جامعه بین‌المللی محکوم شده است، بالغ بر ۷.۵ میلیارد دلار است که معادل ۲۰ میلیون دلار در روز یا ۱۵۰۰۰ دلار در دقیقه است.

به گفته لامرانی، با وجود تحریم‌ها و سختی‌های روزانه، کوبا موفق به ایجاد جامعه‌ای شده است که به همه شهروندان خود دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، فرهنگ و ورزش را فراهم می‌کند.

شاخص توسعه انسانی کوبا با توسعه‌یافته‌ترین کشور‌ها قابل مقایسه است، امید به زندگی آن بالاتر از ایالات متحده است و میزان مرگ و میر نوزادان آن کمترین میزان در قاره آمریکا، از کانادا تا آرژانتین، است.

با وجود موانع فراوان، کوبا به کشور‌های در حال توسعه نیازمند، به ویژه از طریق همکاری‌های پزشکی، کمک می‌کند.

لامرانی تأکید کرد که کوبا صرف نظر از اینکه چه کسی قدرت را در کاخ سفید به دست می‌گیرد، با خصومت مداوم ایالات متحده رو‌به‌رو خواهد شد. وی گفت: «ما اخیراً شاهد این موضوع با دولت جو بایدن بوده‌ایم که برای لغو ۲۴۳ اقدام اجباری اعمال شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، کار چندانی انجام نداده است.»

لامرانی معتقد است که راه نجات کوبا در تقویت روابطش با دیگر قدرت‌های بزرگ طرفدار جهان چندقطبی، مانند روسیه و چین، نهفته است.

منبع: ریانووستی