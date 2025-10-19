باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایران خودرو همچنین در تاریخ ۲۲ مهرماه اعلام کرده بود که با توجه به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی، تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی را حداکثر تا روز یکشنبه ۲۷ مهرماه منتشر خواهد کرد که در همین راستا امروز لیست نهایی قیمت‌ها در سایت کدال بارگذاری شد.

گفتنی است، ایران خودرو پیش‌تر در نامه شماره ۱۴۰۴۴۲۰۰۵۸ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴، در پاسخ به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۴۲۹۰ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده بود که سازمان حمایت در مهلت یک ماهه مندرج در بند ۱_۳ ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت (به همراه اصلاحات بعدی)، تا تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ پاسخ قانونی را به این شرکت ارسال نکرده است و مهلت اعلام نظر آن سازمان در خصوص قیمت‌های پیشنهادی این شرکت در تاریخ ۱۷ مهر به پایان رسیده است.

در همین راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی از محصولات ایران خودرو بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و میانگین رشد قیمتی محصولات حدود ۱۰ درصد بوده است.