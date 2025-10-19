ایران خودرو امروز لیست جدید قیمت محصولات خود را در سایت کدال بارگذاری کرد. بررسی‌ها حاکی از افزایش ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برخی از محصولات است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- ایران خودرو همچنین در تاریخ ۲۲ مهرماه اعلام کرده بود که با توجه به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمت‌های پیشنهادی، تعدیل نرخ محصولات و افشای قیمت‌های نهایی را حداکثر تا روز یکشنبه ۲۷ مهرماه منتشر خواهد کرد که در همین راستا امروز لیست نهایی قیمت‌ها در سایت کدال بارگذاری شد.

گفتنی است، ایران خودرو پیش‌تر در نامه شماره ۱۴۰۴۴۲۰۰۵۸ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴، در پاسخ به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۴۲۹۰ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرده بود که سازمان حمایت در مهلت یک ماهه مندرج در بند ۱_۳ ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت (به همراه اصلاحات بعدی)، تا تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ پاسخ قانونی را به این شرکت ارسال نکرده است و مهلت اعلام نظر آن سازمان در خصوص قیمت‌های پیشنهادی این شرکت در تاریخ ۱۷ مهر به پایان رسیده است.

در همین راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی از محصولات ایران خودرو بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و میانگین رشد قیمتی محصولات حدود ۱۰ درصد بوده است.

اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو+ لیست قیمت‌ها

 

 

 

برچسب ها: ایران خودرو ، قیمت خودرو
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بله. جریمه گران فروشی قبلیش هنوز تایید نشده، دوباره گرون کرد. انگار قانون فقط برای محکوم کردن ما مردم و قشر ضعیفه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تا
۱۶:۲۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
این کارها و گران کردنها و ... همه عاقبت خوبی نخواهد داشت
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
هیچ دولتی عرضه جمع کردن دو دلال خودر کشور را نداشته ملت باید در این مونتاژکارها را تخته کنند تامردم یک ماشین خوب سوار بشن..
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خدا ازتون نگذره به حق پنج تن...
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
آل عبا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه ایران خودرو دزد را .بالای ۳۰ بار در طرح مادران ثبت نام کردم اما یک بار هم ماشین نبردیم .
۲
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۰۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
با هزار بدبختی داشت جور میشد . حالا باز گرون کردن بخدا دیگه نمیودنم چکار کنم .جواب زن وبچه نمیدونم بخدا چی بگم
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱۸
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بعدها معلون میشه....خودرو بی کیفیت یا قیمت گذاف به مردم می فروشند کسی هم نه حق اعتراض دارد و نه جرات می کنند اعتراض کنند
۱
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
کلی وام گرفتم ماشین بخرم الانم باز رفت بالا آخه ما کجا بریم
۱
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
. طرف رفته دوچرخه سواریمتوجه نیست که رئیس جمهوره
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۴۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
وقتی مردم هجوم میبرن واسه خرید اینا متوحه هستن چیکارکنن مثل بعضی ازمردم نیستن
۰
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خوش خبر باشی ما به ارزانی عادت نداریم
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
واقعا انصاف نیست قیمت دستوری بدند دلال بخره سود کنه سهامدار و کارخانه هم سرشون بی کلاه بمونه
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
این است مافیای خودرو
۱
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۲:۴۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
خدا ریشه این خودرو سازی ها رو بکنه از بیخ
۱
۵۴
پاسخ دادن
