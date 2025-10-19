رئیس شورای اسلامی شهر رشت به آغاز  طرح پاکسازی ۶ کیلو متر از رودخانه زرجوب رشت اشاره کرد و گفت: پس از چند دهه انتظار ، احیای عملیاتی رودخانه زرجوب رشت در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان _محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامي شهر رشت با اشاره به اینکه رودخانه های گوهر رود و زرجوب رشت امروزه جزو آلوده ترین رودخانه های جهان هستند اظهار کرد: پس‌از دهه ها انتظار در این دوره از عمر شورا و‌شهرداری رشت موضوع پاکسازی و احیای رودخانه زرجوب رشت به طول ۶ کیلومتر اتفاق خواهد افتاد .

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح به لحاظ گردشگری و زیست محیطی اتفاقات خوبی رقم می خورد افزود: بسیاری از کشورهای جهان با تکیه بر گردشگری آبی ، اقتصاد خود را شکوفا کرده و زمینه های اشتغال فراوانی را ایجاد کرده اند و ما نیز امیدواریم این مهم با عزم شورا و شهرداری رشت رقم بخورد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه پاکسازی و احیای دو رودخانه گوهررود و زرجوب آرزوی دیرینه مردم شریف رشت بوده است تصریح کرد: امیدواریم با عنایات الهی و حمایت اعضای شورای اسلامی و عزم شهرداری رشت این خواسته بحق شهروندان تحقق پیدا کند و شاهد پاکسازی سطح رودخانه های رشت از کلیه آلودگی ها باشیم.

منبع : روابط عمومی