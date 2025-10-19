سازمان ملل متحد نسبت به افزایش تهدید مهمات منفجر نشده در غزه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان ملل متحد می‌گوید خطر ناشی از مهمات منفجر نشده در نوار غزه رو به افزایش است.

طبق گزارش وفا، لوک ایروینگ، رئیس سرویس اقدام علیه مین سازمان ملل متحد گفت که پاکسازی مهمات منفجر نشده یک روند طولانی خواهد بود.

محمود باسل، سخنگوی دفاع مدنی غزه در مورد وضعیت میدانی در این منطقه گفته است:۷۰ هزار تن مهمات منفجر نشده در نوار غزه وجود دارد که تهدیدی جدی برای مردم محسوب می‌شود.

وی افزود: جستجوی اجساد شهدا زیر آوار نیاز به زمان و تجهیزات زیادی دارد که ما در اختیار نداریم.

