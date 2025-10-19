پرونده تقلب در کسب متصدی فروش مصالح ساختمانی در تعزیرات حکومتی نوشهر رسیدگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غلامعلی گیلانی رئیس اداره تعزیرات حکومتی نوشهر گفت: پرونده تقلب در فروش مصالح ساختمانی به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی نوشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به کارشناسی‌های انجام شده، اتهام تقلب را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

گیلانی گفت: شعبه همچنین متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نوشهر افزود: با شکایت شاکی و گزارش بازرسان اتاق اصناف شهرستان چالوس پیرامون تقلب در فروش مصالح ساختمانی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

