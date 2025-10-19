رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور به میزبانی استان اصفهان و با حضور ۲۰۴ ژیمناست در ۳ رده سنی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام فدراسیون ژیمناستیک، نتایج  رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور به میزبانی استان اصفهان به شرح زیر است:

رده سنی جوانان

زمینی

مقام اول

ترنم احمدی از تیم باشگاه اریس اصفهان

مقام دوم

زهراطالبی فرد از تیم شهیده طاهره بیستبردی خراسان رضوی

مقام سوم

مهزاد عباس علی پور از تیم باشگاه اریس اصفهان

موازنه

مقام اول

سحر شکوهی از تیم شهید عراقی تهران

مقام دوم مشترک

سارینا افشار

پانیسا زینلی هر دو از تیم باشگاه اریس اصفهان

خرک

مقام اول

زهرا طالبی فرد از تیم شهیده طاهره بیستبردی خراسان رضوی

مقام دوم

پرنیا شریعتی از تیم کردستان

مقام سوم

سحر شکوهی از تیم شهید عراقی

پارالل

نفر اول

ترنم احمدی از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر دوم

پانیسا زینلی از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر سوم

مهزاد عباس علی پور از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفرات برتر مجموع چهاروسیله قهرمان قهرمانان به شرح ذیل میباشد

نفراول

ترنم احمدی از تیم باشگاه اریس

نفر دوم

سحر شکوهی از تیم شهید عراقی

نفر سوم

زهرا طالبی فرد از تیم شهیده طاهره بیستبردی از خراسان رضوی

و تیم‌های برتر در این رده سنی

مقام اول

تیم باشگاه اریس اصفهان

مقام دوم

تیم شهید عراقی تهران

مقام سوم

تیم شهیده طاهره بیستبردی خراسان رضوی

رده سنی نوجوانان

نفرات برتر در چهار اسباب به شرح ذیل است:

زمینی

نفر اول

اویسا بدری از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر دوم

فاطمه قلی زاده از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر سوم

آوینا قربانی از تیم فلکس پردیسان

پارالل

نفر اول

اویسا بدری از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر دوم

آوا کردستانی از تیم فلکس پردیسان

نفر سوم

ملینا خلخالی از تیم باشگاه ورزشی ماهانا

موازنه

نفراول

فاطمه ارداقی از تیم آپاژیم قزوین

نفردوم

فاطمه قلی زاده از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر سوم

یاسمین هاشمی از تیم باشگاه اریس اصفهان

خرک

در وسیله خرک دو نفز اول مشترک اول شدن

یسنا امیری از تیم فلکس پردیسان

و

اوینا قربانی از تیم فلکس پردیسان

نفر سوم

مهرآسابدری از تیم باشگاه اریس اصفهان

نتایج مجموع چهار وسیله و قهرمان قهرمانان به شرح زیر است:

نفر اول

اویسا بدری از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر دوم

فاطمه قلی زاده از تیم باشگاه اریس اصفهان

نفر سوم

آوا کردستانی از تیم فلکس پردیسان

ونفرات تیمی در این رده سنی

تیم اول

باشگاه اریس اصفهان

تیم دوم

فلکس پردیسان

تیم سوم

فرشاد ۱

رده سنی بزرگسال

نفرات برتر در وسیله موازنه

نفر اول

نیکو نکوزاده از تیم روشا

نفر دوم

یانا وحدت از تیم روشا

نفر سوم

صبا ناسوتی از خورستان

نفرات برتر در پرش خرک

نفر اول

ستایش هادی پور از تیم شهدای گمنام (مازندران)

نفر دوم

مائده رضایی از تیم روشت

نفر سوم

یاناوحدت از تیم روشا

نفرات برتر در وسیله پارالل

نفر اول

اناهیتا پارسایی از تیم اریس اصفهان

نفر دوم

هنگامه هادیان از تیم شهیده طاهره بیستبردی (خراسان رضوی)

نفر سوم

کیانا عبدی پور از تیم پانی سان (البرز)

نفرات برتر مجموعه چهار اسباب

نفب اول

نیکو نکوزاد

نفردوم

یانا وحدت

نفر سومر

مائده رضایی

هر سه نفر از تیم روشا

 

تیم‌های برتر این رقابت‌ها

تیم اول: تیم روشا از تهران

تیم دوم: تیم خوزستان

تیم سوم: تیم شهیده طاهره بیستبردی از خراسان رضوی

