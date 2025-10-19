معاون ارزی بانک مرکزی گفت: از امسال ۸.۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های اساسی تامین شده که ۶.۶ میلیارد دلار از ارز ترجیحی و ذخایر و مابقی از تالار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا گچ‌پز زاده معاون ارزی بانک مرکزی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: طبق قانون بودجه امسال باید ۱۲ میلیارد دلار باید به کالا‌های اساسی تخصیص بدهیم که تا کنون فراتر از بودجه حرکت کرده‌ایم و به خاطر حساسیت‌هایی بخش کشاورزی سعی کردیم ارز بیشتری تخصیص دهیم.

وی افزود: با اینکه در تخصیص ارز محدودیت‌ها داریم، اما فراتر رفته و اقدامات بیشتری انجام داده‌ایم، حتی اگر ظاهر آن تخلف به نظر برسد. به‌واسطه جلسات متعدد با رئیس کل بانک مرکزی و همکاری‌های صورت‌گرفته، تلاش شده است تا در حوزه‌های مختلف، فراتر از بودجه تعیین شده عمل شود.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: ۹ میلیارد دلار ارز به جهاد کشاورزی تخصیص دادیم که از این مقدار ۸.۳ میلیارد دلار تامین شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲.۲ میلیارد دلار در بخش کشاورزی ارز کم آوردیم گفت: برای سال گذشته نیاز به مجوز‌های سران قوا و مصوبات دفتر رئیس‌جمهور داشتیم و اقدامات لازم را انجام دادیم.

گچ پز زاده عنوان کرد: آمار‌های مختلفی از بدهی در بخش کشاورزی وجود دارد که به دنبال احصای دقیق از بدهی‌ها هستیم تا نسبت به چگونه پرداخت باید با سازمان برنامه بودجه و دولت هماهنگ کنیم. در حال حاضر، تلاش می‌شود تا این بدهی‌ها به صورت دقیق و منظم پرداخت شوند و در هفته آینده ارقام نهایی اعلام خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در اولویت‌های تخصیص ارز وزارتخانه دخیل نیست هیچ فرد یا فردی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت ندارد، تنها بر اساس حسب نظر وزارتخانه‌ها و بر اساس منابع بودجه تخصیص ارز می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه عمده ارز ترجیحی برای وزارت جهاد و کشاورزی است گفت: وزارتخانه‌های دیگر در حوزه تخصیص ارز بهداشت و درمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

گچ پز زاده ابراز کرد: در مورد همکاری با بانک‌های روسیه، مذاکراتی انجام شده است و امکان استفاده از مکانیزم‌های مالی در این حوزه فراهم شده است. هدف، اجرای بهتر برنامه‌ها و تسهیل واردات و تامین کالا‌های اساسی است.

برچسب ها: نرخ ارز ، کالای اساسی
