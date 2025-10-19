باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به ریاست جعفر مردانی استاندار و با حضور نمایندگان مجلس، معاونان اقتصادی و عمرانی و مدیران کل برگزار شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری بر اهمیت همدلی و انسجام مدیران و نمایندگان، پیگیری مستمر مصوبات شورا و سفر معاون رئیسجمهور، مدیریت هزینهها، شفافیت مالی، اولویتبندی طرحها و استفاده از ظرفیتهای اعتباری و مالی تأکید کرد.
وی خواستار فعالسازی کارگروههای تخصصی، هدایت پژوهشها به حل مسائل توسعهای، مولدسازی املاک مازاد و جذب سرمایهگذاران برای پروژههای نیمهتمام شد و تأکید کرد: تحقق اهداف توسعهای استان تنها با همافزایی مدیران و همراهی مردم امکانپذیر است.
مردانی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری هر چه سریعتر طرحهای اولویتدار خود را به بانکهای عامل معرفی کنند و بانکها فرایند پرداخت تسهیلات را سرعت دهند.
وی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت استان در گرو همدلی، انسجام و وحدت مدیران و نمایندگان استان است، افزود: خوشبختانه امروز وفاق و همافزایی ارزشمندی میان ارکان مدیریتی استان، مجمع نمایندگان مجلس، نماینده ولیفقیه و سایر نهادها برقرار است که میتواند زمینهساز رشد و توسعه همهجانبه استان باشد.
استاندار بر اهمیت پیگیری مصوبات سفر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید و خواستار ارسال مصوبات این سفر به همراه مصوبات شورای برنامهریزی به دستگاههای اجرایی شد تا اجرای آنها بهصورت مستمر و منظم رصد شود.
مردانی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت هزینهها، شفافیت مالی و اولویتبندی طرحها و پروژهها را از الزامات فعلی کشور دانست و از مدیران خواست در فعالسازی پروژهها، تهیه اسناد مناقصه و جذب منابع اعتباری تسریع کنند. وی همچنین استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه را یکی از راهکارهای جبران محدودیت منابع مالی عنوان کرد.
وی با تقدیر از اداره کل امور مالیاتی استان بهدلیل تحقق مطلوب درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال، بر لزوم شناسایی پایههای مالیاتی جدید، مقابله با فرار مالیاتی و تقویت درآمدهای پایدار تأکید کرد و خواستار همکاری رسانهها و روابطعمومیها در فرهنگسازی پرداخت مالیات شد.
وی با تأکید بر فعالسازی کارگروههای زیرمجموعه شورای برنامهریزی افزود، یکی از ملاکهای ارزیابی مدیران میزان فعالیت و خروجی این کارگروهها خواهد بود و لازم است تقویم جلسات نیمه دوم سال به دبیرخانه شورا ارائه شود.
مردانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هدایت پژوهشهای کاربردی به سمت حل چالشهای توسعهای استان، پیشبینی واقعبینانه درآمدها در بودجه سنواتی، توسعه نظام مالیاتستانی هوشمند با استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و شناسایی درآمدهای جدید استانی تأکید کرد.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی و فرمانداران خواست با جدیت در شناسایی و مولدسازی املاک مازاد، جذب سرمایهگذاران خیر برای پروژههای نیمهتمام و استفاده از ظرفیتهای قانونی ماده ۲۰ و ۲۳ برنامه هفتم توسعه اقدام کنند.
مردانی با اشاره به محدودیت زمان برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و ضرورت اخذ مجوزهای ماده ۲۳ برای طرحهای ملی، از مدیران خواست پروژههای اولویتدار در حوزههای عمرانی، آبرسانی، بیمارستانی و راهسازی را بهسرعت پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: تحقق شعار سال، یعنی سرمایهگذاری برای تولید و اجرای سیاستهای دولت چهاردهم، تنها با نگاه جهادی، انسجام مدیریتی و احساس مسئولیت ملی ممکن است و با همافزایی مدیران و همراهی مردم، آیندهای روشن برای توسعه استان رقم خواهد خورد.