عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ تا پایان چهار ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است که این رقم شامل صادرات نفت، برق، گاز طبیعی و میعانات گازی نمی‌شود.

بازنگشتن ارز صادراتی معادل فرار سرمایه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار ارز صادراتی طی سال‌های اخیر، ۹۵ میلیارد دلار به کشور بازنگشته، اظهار کرد: تنها در سال گذشته از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی بازنگشته است.

وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. بر اساس قانون، شرکت‌های فولادی و پتروشیمی باید ۱۰۰ درصد و سایر صادرکنندگان ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

صمصامی تصریح کرد: زمانی که ارز صادراتی وارد کشور نمی‌شود، در واقع این ارز به شکل قاچاق یا فرار سرمایه از کشور خارج شده و به معنای از دست رفتن سرمایه‌های ملی است.

تولیدکنندگان در انتظار تخصیص ارز

نماینده مردم تهران با اشاره به حجم بالای فرار سرمایه در کشور گفت: سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار فرار سرمایه و قاچاق ارزی در کشور رخ می‌دهد و علاوه بر آن، ۱۰ میلیارد دلار نیز قاچاق صادراتی وجود دارد.

وی تأکید کرد: این وضعیت در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند و در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش مانده‌اند، به طوری که در حال حاضر ۱۶ میلیارد دلار از نیاز ارزی تولیدکنندگان بلاتکلیف مانده است.