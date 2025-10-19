عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ تا پایان چهار ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است که این رقم شامل صادرات نفت، برق، گاز طبیعی و میعانات گازی نمی‌شود.

بازنگشتن ارز صادراتی معادل فرار سرمایه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار ارز صادراتی طی سال‌های اخیر، ۹۵ میلیارد دلار به کشور بازنگشته، اظهار کرد: تنها در سال گذشته از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی بازنگشته است.

وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. بر اساس قانون، شرکت‌های فولادی و پتروشیمی باید ۱۰۰ درصد و سایر صادرکنندگان ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

صمصامی تصریح کرد: زمانی که ارز صادراتی وارد کشور نمی‌شود، در واقع این ارز به شکل قاچاق یا فرار سرمایه از کشور خارج شده و به معنای از دست رفتن سرمایه‌های ملی است.

تولیدکنندگان در انتظار تخصیص ارز

نماینده مردم تهران با اشاره به حجم بالای فرار سرمایه در کشور گفت: سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار فرار سرمایه و قاچاق ارزی در کشور رخ می‌دهد و علاوه بر آن، ۱۰ میلیارد دلار نیز قاچاق صادراتی وجود دارد.

وی تأکید کرد: این وضعیت در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند و در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش مانده‌اند، به طوری که در حال حاضر ۱۶ میلیارد دلار از نیاز ارزی تولیدکنندگان بلاتکلیف مانده است.

برچسب ها: اقتصاد ، صادرات غیر نفتی
خبرهای مرتبط
تجارت غیرنفتی کشور در ۵ ماهه امسال به حدود ۴۴ میلیارد دلار رسید
مجموع مبادلات تجاری ایران به ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید
وزیر اقتصاد: بسته حمایتی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف تهیه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
چه کسانی ترک فعل کرده اند ؟چرابااینهمه ظلم وبیعدالتی مدعی العمومی نیست تادادمردم راپیگیری کند؟آیامدعی العموم هم ترک فعل کرده؟
۰
۷
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
طرح فروش خودرو‌های وارداتی دوشنبه ۲۸ مهر آغاز می‌شود
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه
۲۱ کیلوگرم شمش در حراج امروز مرکز مبادله معامله شد
ریزش قیمت ارز‌ها در مرکز مبادله/ نوسان در بازار طلای تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴
نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه اعلام می‌شود
تشکیل ۸۷ هزار پرونده تخلفاتی در حوزه اصناف کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۷ مهر ماه
رفع مشکل بازپس‌گیری ودیعه مسکن از طریق سامانه خودنویس
ورود نقدینگی حقیقی‌ها با لیدری خودرو
قطعی‌سازی بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه مالیاتی
آغاز آزمایشی تولید بدون کارخانه در کشور
نصب پنل‌های خورشیدی در نیروگاه ۱۵.۲ مگاواتی آغاز شد
اعتقادی به بازار ارز آزاد نداریم/ فراتر از بودجه منابع ارزی به کشاورزی تخصیص داده‌ایم
افزایش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
علت متفاوت بودن قیمت کالا با قیمت فاکتور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟
تولید خرما به یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن می رسد
۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
۸.۳ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی تامین شد
واردات سالیانه کالا‌های اساسی بخش کشاورزی به ۲۲ میلیون تن رسید
اعلام لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو
ماجرای کمبود مجدد شیرخشک نوزاد چیست؟
اصلاح نظام ارزش معاملاتی املاک در بافت‌های فرسوده کلید خورد
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
صورت‌حساب کاغذی از اول دی‌ماه اعتبار مالیاتی ندارد
ذخایر طلای بانک مرکزی افزایش یافت
حجم آب موجود مخازن سد‌ها نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است
عقب‌ماندگی در صنعت اجاره / سرپرستان خانوار در اولویت مسکن استیجاری
بارورسازی ابرها؛ یک راه حل موقت یا راهکار پایدار؟
کشت پاییزه با تاخیر آغاز می‌شود