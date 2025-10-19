باشگاه خبرنگاران جوان - محمد بحرانی، بازیگر، صداپیشه، مجری و عروسکگردان که یکی از هنرمندان محبوب اهل شیراز است، درباره رویداد «ایرانِ جان» که در چهارمین گام از هفتههای ایرانی به استان فارس رسید و هفته گذشته به این استان اختصاص داشت، بیان کرد: استان فارس و شهر شیراز بسیار محبوب و شناخته شده است. به نظرم شیراز جزو قلل گردشگری ایران است و ما میتوانستیم بیش از این به معرفی ظرفیتهای استان فارس ازطریق رسانه بپردازیم.
محمد بحرانی افزود: به نظرم زیباییهای استان فارس میتواند در قالبهای گوناگون موردتوجه قرار بگیرد و تولیدات رسانهای جذابی درباره آن تولید شود. هرگاه از استان فارس صحبت میکنیم، شهر شیراز بیش از سایر شهرها برجستهسازی میشود، اما تمام زیبایی و داشتههای استان فارس منحصر به شهر شیراز نیست و فارس شهرهای جذاب بسیاری دارد. کازرون، داراب، فسا، لار، لامرد و… هر کدام گویشهای خاصی دارند و جلوههای طبیعی آنها میتواند لوکیشن فیلم و سریال باشد.
این هنرمند شیرازی در ادامه گفت: اتفاق خوبی که برای سریال «پایتخت» و استان مازندران افتاد یا ابتکاری که در «نون خ» و استان کردستان شاهدش بودیم در خصوص استان فارس نیز قابل تکرار است و حتما به نتایج بسیار جالبی میرسد.
وی ادامه داد: من تلاش کردم با شخصیت عروسکی آقای همسایه در مجموعه «مهمونی» کمیبه شیرینی گویش شیراز و شیرین زبانی این مردم باصفا اشاره کنم، اما این میزان تولیدات کافی نیست.
بحرانی با بیان اینکه مشاهیر و مفاخر شیراز نیز طیف بسیار گستردهای دارند که منحصر به دو شاعر نامدار حافظ و سعدی نمیشود، گفت: بسیاری از دستاوردهای ادبی شیراز در سایه عظیم حافظ و سعدی قرار دارد و باید با کار رسانهای این دستاوردها و مفاخر را نیز معرفی کنیم.
وی افزود: ضمن آنکه سعدی را خداوندگار سخن مینامند، اما هنوز نمیدانیم که او چقدر بینظیر است. جا دارد برنامههایی مخصوص سعدی ساخته شود تا نظم و نثر او را بهتر بشناسیم. همچنین در شیراز معماری جدی و قابل پرداختی وجود دارد و جدا از بحث ادبیات استان فارس، میتوانیم این ظرفیتها را نیز موردتوجه قرار دهیم.
این هنرمند تأکید کرد: رویداد ملی «ایرانِ جان» درمجموع یک اتفاق بسیار مبارک است. همین که رسانه ملی هفتههایی را به قومیتها و استانها اختصاص دهد، حتما نتایج مثبتی به همراه دارد. این رویداد نباید شبیه نسیمیباشد که مقطعی آن را تجربه میکنیم و تمام میشود؛ بلکه باید برای «ایرانِ جان» خروجی ترسیم کرد و نقشه راه داشت. مثلا میتوان در پایان «هفته فارس» تولید یک سریال یا برنامه تلویزیونی جذاب با محوریت این استان را تصویب کنیم و در استانهای دیگر نیز چنین رویکردی داشته باشیم. در این حالت «ایرانِ جان» میتواند یک اقدام اثرگذار و تحولآفرین باشد.