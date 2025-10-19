اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی کارتینگ قهرمانی استان مازندران، گرامیداشت هفته تربیت بدنی به میزبانی شهرستان بابل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی کارتینگ قهرمانی استان مازندران، ۶۱ اتومبیلران از شهر‌های بابل، آمل، بابلسر، نور، ساری، محمودآباد، سرخرود و فریدونکنار حضور داشتند که در ۲ کلاس اقایان و بانوان رقابت کردند.

در کلاس آقایان، امیر حسین صادقی از بابل قهرمان شد. حامد حسن پور از نور در جایگاه دوم ایستاد و عماد خوش سیما دیگر شرکت کننده بابلی به مقام سوم دست یافت.

در کلاس بانوان عنوان اول تا سوم به شرکت کنندگان بابلی اختصاص یافت.

در پایان رقابت کلاس بانوان، حدیث گل علیزاده، باران یداللهی و انیا حجازی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند.