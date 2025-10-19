باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - آقایی با اشاره به برگزاری آییین قرعهکشی پایانی تخصیص زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر گفت: قرعهکشی نهایی که شامل سه هزار قطعه زمین بود، انجام شد و خوشبختانه تمامی هفت هزار و ۲۹۶ خانوادهای که ثبتنام آنها مورد تایید نهایی قرار گرفته بود، صاحب زمین شدند و دیگر هیچ متقاضی واجد شرایطی در نوبت باقی نمانده است. این اتفاق نشان میدهد که فرآیند حمایتی از خانوادهها با موفقیت تکمیل شده و مسیر برای اجرای پروژههای ساخت و ساز هموار شده است.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در حمایت عملی از خانوادهها گفت: هدف ما از آغاز این پروژه، ایجاد فرصت برابر برای داشتن مسکن مناسب بود. خانوادههایی که چند فرزند دارند و با دغدغههای زندگی روزمره مواجهاند، اکنون میتوانند با تکیه بر این زمینها، سرپناهی مطمئن و پایدار برای خود و فرزندانشان بسازند.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری البرز با تقدیر ویژه از زحمات مدیرکل راه و شهرسازی البرز و همکارانش افزود: مدیریت و تیم ایشان با سختکوشی و تعهد مثالزدنی، این پروژه عظیم را به سرانجام رساندند. این همت، نمونهای از کار تیمی و هماهنگی بین بخشی است که شایسته قدردانی و الگوسازی در سایر استانهاست.
آقایی با اشاره به ابعاد گسترده حمایتی پروژه گفت: این طرح بخشی از زنجیره حمایتی دولت از خانوادههاست. بر اساس پیگیریهای قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان و مصوبه استاندار، این خانوادهها علاوه بر زمین، پروانه ساخت رایگان نیز دریافت خواهند کرد. این اقدام امکان آغاز سریع ساخت و ساز و کاهش هزینههای اولیه را برای آنان فراهم میکند.
مشاور استاندار البرز درباره مراحل اجرایی پروژه نیز توضیح داد: زمینها با کلیه زیرساختهای لازم شامل شبکه آب، برق، گاز و راههای دسترسی آماده تحویل است. متقاضیان میتوانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی و عقد قرارداد رسمی، عملیات احداث مسکن خود را آغاز کنند. ما بر این باوریم که هر خانوادهای حق دارد در محیطی امن و با امکانات مناسب زندگی کند و این پروژه گامی بزرگ در تحقق این هدف است.
آقایی با اشاره به اهمیت اجتماعی و فرهنگی این اقدام بیان کرد: این طرح، علاوه بر جنبههای اقتصادی و عمرانی، نمادی از عزم جدی دولت برای حمایت از خانواده و تشویق جوانی جمعیت است. ایجاد انگیزه و فرصت برای خانوادهها در این سطح، پیام روشنی دارد؛ اینکه خانوادهها میتوانند با حمایت دولت، آیندهای مطمئن برای فرزندان خود بسازند.
وی تاکید کرد: موفقیت این پروژه مرهون همکاری نزدیک بین دستگاههای مختلف است و افزود: تجربه این طرح نشان داد که با مدیریت جهادی، برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان بخشی، میتوان برای دغدغههای اساسی مردم، راهکارهای عملی و اثرگذار ارائه کرد. این پروژه یک الگوی عملی برای سایر استانها نیز محسوب میشود.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری البرز در پایان گفت: امیدواریم خانوادههایی که صاحب زمین شدند، با بهرهگیری از فرصتهای پیشرو، بتوانند مسکن مناسب و محیطی آرام برای رشد فرزندان خود فراهم کنند. دولت همچنان به دنبال ایجاد شرایطی است که رفاه و آرامش خانوادهها را تضمین کند و این پروژه تنها یک نمونه از اقدامات گسترده حمایتی است که در دستور کار قرار دارد.