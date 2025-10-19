مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از توسعه خدمات رفاهی برای بازنشستگان با هدف گسترش پوشش و سهولت دسترسی بازنشستگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا شیخی، مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان این صندوق، با اذعان به اینکه تأثیر مسئله تورم بر کیفیت زندگی بازنشستگان که اغلب در سن سالمندی قرار دارند، مضاعف بوده، اظهار داشت: بهبود وضعیت معیشت و رفاه بازنشستگان یک خواسته ضروری است که میبایست مورد توجه قرار گیرد؛ لذا خدمات رفاهی بازنشستگان در چهار محور اصلی طراحی و در حال ارائه میباشد:
۱-تسهیلات مالی (وامهای ضروری و…)
۲-خدمات تخفیفی و تقسیطی
۳-خدمات بیمهای
۴-خدمات اجتماعی
وامهای ضروری با هدف کاهش دغدغههای مالی
شیخی، در تشریح عملکرد و برنامههای این اداره کل، به سابقه طولانی اجرای طرح وامهای ضروری از سال ۱۳۷۷ اشاره کرد و گفت: این وامها با هدف تأمین بخشی از نیازهای ضروری بازنشستگان به صورت قرضالحسنه و با شرایط بازپرداخت آسان طراحی شده تا کمترین فشار مالی را برای بازنشستگان عزیز ایجاد کند.
وی آمارها را نشانگر تداوم حمایت از جامعه بازنشستگان دانست و افزود: در سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۴۴ هزار نفر وام ضروری دریافت کردهاند و مابقی واجدین شرایط نیز در پنج مرحله آتی از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد. همچنین، در سال جاری وام ازدواج فرزندان به ۳۱هزارنفر و وام حمایت از پایاننامههای دانشجویی (حمپاد) به ۹۴۰ نفر پرداخت شده است.
شیخی در بخش دیگری از سخنانش به خدمات خرید اعتباری و اقساطی اشاره کرد و گفت: یکی از محبوبترین اقدامات صندوق، ارائه خدمات خرید اعتباری و اقساطی است که به بازنشستگان امکان میدهد، کالاهای مورد نیاز خود را با تخفیفهای ویژه و شرایط پرداخت آسان تهیه کنند. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که این خدمات با استقبال بالا و رضایت قابلتوجه بازنشستگان مواجه بوده است.
وی تنوعبخشی به خدمات رفاهی را ابزاری مکمل برای بهبود معیشت بازنشستگان، افزایش قدرت انتخاب و دسترسی آسان جامعه بزرگ بازنشستگان به کالاهای باکیفیت و ضروری دانست و ادامه داد: بسته اول خدمات رفاهی در بخشهای کالاهای ضروری، لوازم خانگی، خدمات عمومی و گردشگری از ابتدای سال جاری در حال ارائه میباشد. این خدمات از طریق مجموعههای بزرگی مانند سرای ایرانی، شهر فرش، شهر لوازم خانگی، بیمکث، بلانتون، دیلیمارکت، صنایع شیر ایران (پگاه) و… در دسترس بازنشستگان قرار گرفته است و بازنشستگان میتوانند برای اطلاع از شرایط و جزئیات، به بخش «طرحهای رفاهی» در سایت صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه کنند.
شیخی با اشاره به شرایط تعیین صلاحیت مجریان طرحهای رفاهی اظهار داشت: «در انتخاب مجریان بسیار سختگیر هستیم تا خدمات باکیفیت و بدون نقص به بازنشستگان ارائه شود. مجریان باید نشان شناختهشده و ایرانی داشته باشند، خدماتشان سراسری یا چنداستانی باشد و کالاهای ارائهشده اصالت و کیفیت بالا داشته باشند. همچنین، تأمین اعتبار طرحها بدون واسطههای مالی انجام میشود و فرآیند ارائه خدمات ترجیحاً مبتنی بر سیستمهای پلتفرمی و اینترنتی است تا دخالت نیروی انسانی کاهش یابد و کارایی افزایش پیدا کند.
نوآوری در ارائه خدمات رفاهی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از حرکت صندوق به سمت «ارائه خدمات در بستر پلتفرم متمرکز» خبر داد و افزود: این رویکرد نه تنها باعث توسعه و فراگیری خدمات جاری میشود، بلکه امکان ارائه تسهیلاتی برای دریافت خدمات آموزشی و مهارتی را فراهم میکند که به توانمندسازی و بهبود بلندمدت کیفیت زندگی بازنشستگان کمک خواهد کرد.
بسته دوم خدمات رفاهی در راه است
مدیرکل خدمات رفاهی بازنشستگان از ارائه بسته دوم خدمات رفاهی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: عمده خدمات بسته دوم به حوزههای آموزشی، مهارت آموزی، ورزشی اختصاص داشته و در قالب تفاهم نامههای همکاری با مراکز دانشگاهی و همچنین مراکز ارائه دهنده خدمات فرهنگی و اجتماعی خواهد بود که به زودی شاهد برگزاری آیین انعقاد تفاهمها و رونمایی از خدمات متنوع بسته دوم خواهیم بود.
شیخی ضمن تأکید بر حفظ منافع بازنشستگان و نظارت بر حسن اجرای تعهدات شرکتهای طرف قرارداد، گفت: تمامی این اقدامات بخشی از برنامههای مستمر اداره کل خدمات رفاهی برای بهبود رفاه، ارتقای کیفیت زندگی و حمایت همهجانبه از بازنشستگان است.
به گفته وی، گزارشهای آماری دقیق از میزان بهرهمندی بازنشستگان از طرحها بهصورت مداوم بهروزرسانی میشود تا تصمیمگیریهای آینده بر پایه دادههای واقعی و نیازهای بازنشستگان انجام گیرد.
منبع: صندوق بازنشستگی کشوری