 جشنواره بین‌المللی غذاهای سنتی و محلی، باحضور نزدیک به ۲۰ شرکت کننده داخلی و خارجی فردا در ارومیه آغازبکار می کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: این جشنواده باهدف معرفی ظرفیتها و قابلیتهای گردشگری و تاریخی استان در سه بخش، جشنواره، نمایشگاه و مسابقه برگزار می شود که در آن نمایندگانی از کشورهای ترکیه و عراق و ۱۶ استان کشور، غذاهای سنتی و محلی خود را در ۸۸ غرفه به نمایش می گذارند.
 
مرتضی صفری افزود:در حاشیه جشنواره ۵ چادر عشایر نیز در محوطه نمایشگاه برپا و در آنها بصورت زنده، مراحل پخت رب گوجه فرنگی، دوشاب و نقل و حلوا در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.
 
به گفته وی، برپایی کارگاه تخصصی سفره ملل و نیز سفره ایرانی و صبحانه وان از برنامه های جانبی این جشنواره است که روزهای چهارشنبه ۳۰ مهر و پنجشنبه ۱ آبان در دو رستوران منتخب ارومیه ترتیب داده می شود.
 
صفری گفت: در ایام برگزاری نمایشگاه جشنواره ای با اجرای برنامه های شاد شبانه در محوطه نمایشگاه برگزار می شود که بصورت زنده از شبکه استانی پخش خواهد شد.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یاد آورشد: این جشنواره از ۲۸ مهر ماه تا ۲ آبان در سالن شماره ۳ و محوطه نمایشگاه بین المللی ارومیه در پارک جنگلی برپا و همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ آماده بازدید علاقمندان است
 
 
