باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: این جشنواده باهدف معرفی ظرفیتها و قابلیتهای گردشگری و تاریخی استان در سه بخش، جشنواره، نمایشگاه و مسابقه برگزار می شود که در آن نمایندگانی از کشورهای ترکیه و عراق و ۱۶ استان کشور، غذاهای سنتی و محلی خود را در ۸۸ غرفه به نمایش می گذارند.

مرتضی صفری افزود:در حاشیه جشنواره ۵ چادر عشایر نیز در محوطه نمایشگاه برپا و در آنها بصورت زنده، مراحل پخت رب گوجه فرنگی، دوشاب و نقل و حلوا در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

به گفته وی، برپایی کارگاه تخصصی سفره ملل و نیز سفره ایرانی و صبحانه وان از برنامه های جانبی این جشنواره است که روزهای چهارشنبه ۳۰ مهر و پنجشنبه ۱ آبان در دو رستوران منتخب ارومیه ترتیب داده می شود.

صفری گفت: در ایام برگزاری نمایشگاه جشنواره ای با اجرای برنامه های شاد شبانه در محوطه نمایشگاه برگزار می شود که بصورت زنده از شبکه استانی پخش خواهد شد.