باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا پس از حمله ارتش آمریکا به یک قایق در آب‌های سرزمینی این جمهوری آمریکای جنوبی، خواستار توضیح از سوی ایالات متحده شد.

او در X نوشت: "نمایندگان دولت ایالات متحده مرتکب قتل شده و حاکمیت ما را در آب‌های سرزمینی ما نقض کرده‌اند. ماهیگیر آلخاندرو کارانزا هیچ ارتباطی با قاچاق مواد مخدر نداشت، فعالیت روزانه او ماهیگیری بود. "

رئیس جمهور کلمبیا همچنین از دفتر دادستان کل کشور درخواست کرد که فوراً از بستگان قربانیان محافظت کند و مشارکت آنها را در دادگاه‌های بین‌المللی بررسی کند.

در ۱۸ اکتبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ارتش ایالات متحده یک زیردریایی بزرگ مواد مخدر را که به سمت ایالات متحده در حرکت بود، منهدم کرده است.

منبع: تاس