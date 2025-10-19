باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین نمایشگاه فرصت‌های مشترک ایران و افغانستان، با حضور مسئولان دو کشور در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند افتتاح شد.

این رویداد به دنبال تقویت روابط دوجانبه، معرفی ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و هنری و ایجاد زمینه‌های جدید برای تعامل تجاری، فرهنگی و فناورانه است. این نمایشگاه فرصتی را برای شرکت‌ها و نهادهای دو طرف فراهم کرده تا در فضایی نزدیک‌تر، نیازها، توانمندی‌ها و زمینه‌های همکاری را شناسایی کرده و گام‌هایی عملی در جهت توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تبادل دانش و فناوری بردارند.

غرفه بخش خصوصی افغانستان با ارائه گسترده‌ای از محصولات کشاورزی و خشکبار شامل کشته توت، زردآلو، انجیر، چلغوز، مویز، بادام درختی، انار و حبوبات، توانمندی‌های تولیدی و صادراتی این کشور را در نمایشگاه بیرجند به نمایش گذاشت. این غرفه که به طور مجزا برپا شده بود، به خوبی ظرفیت‌های کشاورزی و فرصت‌های تجاری مشترک بین دو کشور را نمایان کرد و با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان مواجه شد.

این نمایشگاه با ۱۱۱ مشارکت‌کننده با ۳۰ درصد در حوزه معدن و ۱۶ درصد در حوزه ساختمان، ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان از خراسان جنوبی و ۳۰ درصد از سایر استان‌ها وبا حضور تجار افغانستانی از ۲۷ ولایت از جمله کابل، هرات و قندهار برگزار شده است.

این نمایشگاه با ترکیبی از محصولات سنتی و فناوری‌های نوین، پیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی دو کشور را به نمایش گذاشته و فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است.