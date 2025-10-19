دو بازیکن تیم فوتبال استقلال مشکلی برای همراهی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران تمرینات خود را برای دیدار حساس و سرنوشت‌ساز مقابل الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ ادامه می‌دهد. شاگردان ریکاردو ساپینتو امیدوارند با پیروزی در این بازی خانگی، نخستین سه امتیاز خود در رقابت‌های آسیایی فصل جاری را به دست آورند.

در همین حال، سامان فلاح و موسی جنپو، دو بازیکن استقلال که در دیدار برابر مس رفسنجان دچار مصدومیت شده بودند، دوران نقاهت خود را پشت سر گذاشته‌اند و با نظر کادر فنی قادر خواهند بود در ترکیب آبی‌پوشان به میدان بروند.

با این حال، روزبه چشمی، کاپیتان استقلال، هنوز به آمادگی کامل نرسیده و در این مسابقه حضور نخواهد داشت. او برای دیدار آینده مقابل فجرسپاسی آماده خواهد شد.

دیدار تیم‌های استقلال و الوحدات شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد و هواداران آبی‌ها امیدوارند تیمشان با نمایش قدرتمند، نخستین برد آسیایی خود را جشن بگیرد.

