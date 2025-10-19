باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در این باره گفت: این فعالیت‌های متنوع با هدف حساس‌سازی شهروندان نسبت به سلامت فردی و با پیش‌بینی بهره‌مندی بیش از ۵ هزار نفر در سرای محله ها، مدارس، بوستان‌ها و پایگاه‌های بسیج برگزار شده است.

مجتبی فیلسوف زاده با اشاره به برنامه‌های به اجرا درآمده همزمان با هفته ملی سلامت گفت: برپایی همایش مهارت‌های زندگی و سلامت روان، کلینیک تخصصی سلامت روان برای ارائه خدمات مشاوره در حوزه‌های خانواده، کودک و بزرگسال ویژه پرسنل شهرداری منطقه با همکاری خانه‌های سلامت، برپایی مهارتکده‌های سلامت روان با مشارکت خانه‌های سلامت در نقاط پرتردد منطقه از جمله در سرای محله دلگشا، بوستان گلپیرا و بوستان آلاله اجرا شد.

فیلسوف زاده با بیان اینکه این برنامه‌ها به صورت تخصصی در ۱۱ محله منطقه، از جمله محلات نبی اکرم (ص)، پرستار، جوادیه، شهدای گمنام، سرآسیاب، تاکسیرانی، ابوذر، دلگشا، عارف، گذر پایین دولاب و صاحب الزمان (عج) اجراشد، افزود:

فعالیت‌ها با تمرکز ویژه بر گروه‌های هدف شامل دانش‌آموزان، اعضای کانون مادرانه و سالمندان طراحی شده‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگی همچنین به اجرای پویش‌های تعاملی نظیر «خانه تکانی دل» و «با من حرف بزن» برای ارائه مشاوره فردی و گروهی رایگان در سرا‌های محله، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوعات سلامت روان و مهارت‌های زندگی در مدارس، مساجد و پایگاه‌های بسیج برای عموم شهروندان در کنار خدمات تخصصی غربالگری و پایش سلامت شهروندان، مشاوره‌های اختصاصی برای گروه‌های کم برخوردار از جمله خانواده‌های دارای معلولیت اتیسم، گروه دیابتی‌ها و سالمندان محله به عنوان دیگر فعالیت‌های سلامت محور نام برد که به گفته وی در جهت بهبود کیفیت زندگی و ارتقای بهداشت روان شهروندان دارالمؤمنین تهران در طول سال و مناسب‌های پیش رو استمرار خواهدداشت.