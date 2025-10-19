باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان و دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه خیرساز سه‌کلاسه کودکان استثنایی فین، با قدردانی از نیکوکاران عرصه آموزش، اظهار کرد: خیرین مدرسه‌ساز سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و نقش آن‌ها در توسعه عدالت آموزشی و کاهش محرومیت‌های تحصیلی بسیار تعیین‌کننده است.

وی افزود: نگاه عدالت‌محور دولت و رئیس‌جمهور در حوزه آموزش‌وپرورش فرصتی ارزشمند برای رفع نابرابری‌ها در مناطق کمتر برخوردار، از جمله هرمزگان است. این استان در مسیر توسعه علمی و زیرساختی نیازمند همت مضاعف است و همه ما باید با هم‌افزایی و همدلی این مسیر را هموار کنیم.

جراره با اشاره به اهمیت آموزش دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه گفت: دانش‌آموزان استثنایی شایسته محیطی آرام، ایمن و استاندارد برای یادگیری هستند و احداث چنین مدارسی گامی ارزشمند در مسیر توانمندسازی این عزیزان و تحقق عدالت آموزشی است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس ضمن قدردانی از بانیان این پروژه خیرساز اظهار کرد: این طرح اگرچه از نظر اجرایی دشوار و هزینه‌بر است، اما ایمان، اراده و همکاری جمعی می‌تواند آن را به سرانجام برساند. من نیز در کنار مدیران آموزش‌وپرورش و خیرین برای تسهیل روند ساخت این مدرسه همراه خواهم بود.

دبیر کمیسیون آموزش مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری گفتمان مشترک توسعه علمی در استان گفت: اگر مسیر پیشرفت دانش و آموزش در هرمزگان هموار شود، بسیاری از مشکلات ریشه‌ای از جمله بیکاری و آسیب‌های اجتماعی نیز برطرف خواهد شد. مسیر رشد و شکوفایی استان از مدرسه آغاز می‌شود.

