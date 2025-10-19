معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: موارد ابتلا به تب دِنگی ناشی از گزش پشه آئدس در استان، از دیروز تا امروز با افزایش دو موردی به ۷۶ نفر از ابتدای سال تاکنون رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: از مجموع مبتلایان، ۱۸ نفر در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند و در حال حاضر تنها یک بیمار با حال عمومی مساعد در بخش بستری قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیماری تب دِنگی از انسان به انسان منتقل نمی‌شود، افزود: این بیماری از طریق گزش پشه آلوده آئدس منتقل می‌شود و پیشگیری از آن تنها با حذف محل‌های تخم‌ریزی پشه امکان‌پذیر است.

میرزاده با اشاره به محل‌های تخم‌ریزی این پشه، گفت: آب‌های راکد در کولرها، زیرگلدان‌ها، لاستیک‌ها و بطری‌های فرسوده، قایق‌های متروکه و چاله‌های آسانسور از جمله مکان‌هایی هستند که باید برای جلوگیری از گسترش بیماری پاکسازی شوند.

براساس اعلام روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شهروندان در صورت بروز تب ناگهانی بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل یا بروز جوش‌های پوستی باید سریعاً به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

گفتنی است، سال گذشته ۳۵ نفر در استان هرمزگان به تب دِنگی مبتلا شده بودند و نخستین موارد شناسایی این بیماری در استان به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان