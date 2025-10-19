باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در گفتگو با برنامه رادیو اقتصاد درباره دلیل تفاوت قیمت مشاهده شده روی کالا و قیمت نهایی فاکتور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توضیح داد:

با توجه به تغییرات هفتگی قیمت برخی از کالاها، ممکن است کالاهایی با قیمت قدیم همچنان در قفسه‌ها وجود داشته باشند. در نتیجه، در یک بازه زمانی کوتاه، ممکن است چند قیمت مختلف برای یک کالا در فروشگاه دیده شود.

وی اظهار داشت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای یک ستاد مرکزی هستند که قیمت‌ها را از طریق تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت می‌کند. در این ستاد، قیمت‌ها بررسی شده و در صورت وجود مجوزهای لازم برای افزایش قیمت، در سیستم بارگذاری می‌شوند. این قیمت‌ها سپس به صورت متمرکز به تمام فروشگاه‌های کشور ابلاغ شده و در صندوق‌های فروشگاه‌ها ثبت می‌گردد.

رئیس اتحادیه تأکید کرد: سیستم قیمت‌گذاری در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکسان است؛ یعنی هر کالایی که قیمت آن در ستاد مرکزی تعیین شود، با همان عدد در تمام نقاط کشور، از جمله سیستان و بلوچستان یا دیگر مناطق، بارگذاری می‌شود. صندوقدار تنها وظیفه اسکن کالا و صدور فاکتور را دارد و فروشگاه دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد.

خراسانی ادامه داد: برای ارائه تخفیف، تولیدکننده باید مجوزهای لازم را از سازمان‌های مربوطه یا انجمن‌ها دریافت کند. پس از دریافت مجوز، این تخفیف‌ها بر اساس تحقیقات و ارزیابی‌های انجام‌شده بارگذاری می‌شوند. اتحادیه نیز بر اساس شرایط بازار و کنترل‌های نظارتی، مجوزهای تخفیف را برای مدت زمان مشخصی صادر می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت درج شده روی کالا با قیمت فاکتور متفاوت است، گفت: تغییرات قیمت ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد. اگر قیمت برخی کالاها در یک یا دو ماه چندین بار تغییر کند، این احتمال وجود دارد که کالاهایی با قیمت قدیمی همچنان در قفسه‌ها باقی بمانند. به همین دلیل، ممکن است در یک زمان، مشتری با چند قیمت مختلف برای یک کالا در فروشگاه مواجه شود. او در پایان بیان کرد: با توجه به بهای تمام‌شده و شرایط بازار، این تفاوت‌ها محتمل هستند و در کشور ما، به دلیل وجود قیمت مصرف‌کننده، این تغییرات بیشتر محسوس است.