شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از انباشت زباله در برخی از معابر شهرستان ساری استان مازندران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جوامع امروزی با افزایش جمعیت و توسعه زندگی‌های مدرن و تجملاتی، معضلات اجتماعی بسیاری پدیدار شده‌اند که از جمله این معضلات می‌توان به تولید زباله اشاره کرد. مدتی است که زباله‌های کوچه شهید بخشی در شهرستان ساری کوچه شهید بخشی استان مازندران موجب انباشت زباله‌ها و حیوانات موذی شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شده است.

منبع: شهروندخبرنگار - مازندران

