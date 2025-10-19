شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از انباشت زباله در برخی از معابر شهرستان ساری استان مازندران ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جوامع امروزی با افزایش جمعیت و توسعه زندگی‌های مدرن و تجملاتی، معضلات اجتماعی بسیاری پدیدار شده‌اند که از جمله این معضلات می‌توان به تولید زباله اشاره کرد. مدتی است که زباله‌های کوچه شهید بخشی در شهرستان ساری کوچه شهید بخشی استان مازندران موجب انباشت زباله‌ها و حیوانات موذی شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شده است.

منبع: شهروندخبرنگار - مازندران

انباشت زباله در برخی معابر ساری صدای اهالی را درآورد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: انباشت زباله ، معضلات شهری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
رنجش دانش آموزان از انباشت زباله در حوالی مدرسه محله سیکاپل شهرستان آمل + فیلم
شهروندخبرنگار تهران؛
سوزاندن زباله ها نفس اهالی محله نعمت آباد را تنگ کرد + فیلم
شهروندخبرنگار خوزستان؛
کمبود سطل زباله اهالی فاز دوم امیر آباد آبادان را به دردسر انداخت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی اهالی خیابان شهید عباسی شهرری از ادامه دار شدن بن‌بست‌سازی
قابی زیبا از طبیعت سرسبز جوزار بکش نوراباد ممسنی
فیلمی از حال و روز این روز‌های قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران
انباشت زباله در برخی معابر ساری صدای اهالی را درآورد
آخرین اخبار
انباشت زباله در برخی معابر ساری صدای اهالی را درآورد
فیلمی از حال و روز این روز‌های قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران
قابی زیبا از طبیعت سرسبز جوزار بکش نوراباد ممسنی
نارضایتی اهالی خیابان شهید عباسی شهرری از ادامه دار شدن بن‌بست‌سازی
سد معبر خودرو‌ها معضلی برای شهروندان سنندجی شد + فیلم
رنجش وام گیرندگان از اختلال در سامانه بانک رسالت
نونوار شدن کوچه و خیابان‌های روستای گردشگری توآباد با اجرای دیوار حائلی؛ فیلم و عکس
رنجش خریداران اطلس از تاخیر در تحویل خودرو
آتش سوزی در کوه‌های شرق کمارج به همت نیرو‌های مردمی و اداره منابع طبیعی مهار شد
برگزاری مراسم یادواره شهدا و ۲۰ شهید حسین آباد کویر در آران و بیدگل + فیلم