فراخوان ارسال آثار به بیست و سومین دوره «جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و مقاومت»، منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراخوان ارسال آثار به بیست و سومین دوره «جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس و مقاومت» به دبیری جواد کاموربخشایش، منتشر شد.

این دوره از جشنواره به ارزیابی کتاب‌های دفاع مقدس و مقاومت، منتشره در سال ۱۴۰۳ (چاپ و نشر اول) اختصاص دارد.

داوران جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت آثار ارسالی را در گروه‌های مرجع: «مستند‌نگاری»، «ادبیات»، «پژوهش‌های تخصصی»، «تاریخ شفاهی، توصیفی و تحلیلی»، «دایره‌المعارف ‌نگاری و دانشنامه‌نویسی»، «هنر»، «کودک و نوجوان» و «ادبیات بین‌الملل») داوری خواهند کرد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ است.