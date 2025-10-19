باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوگنی سولنتسف، فرماندار این منطقه روز یکشنبه از طریق کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این حمله منجر به بروز آتشسوزی در یکی از کارگاههای این مجتمع شده که تیمهای امدادی برای مهار آن در حال تلاش هستند.
سولنتسف تأکید کرد که در این حادثه هیچ یک از کارکنان کارخانه آسیب ندیدهاند، اما این تأسیسات خسارات جزئی متحمل شده است.
این دومین بار در ماه جاری است که این منطقه شاهد حملات مشابه بوده است. فرماندار اورنبورگ پیش از این نیز از هدف قرار گرفتن یک تأسیسات صنعتی در شهر مرزی اورسک، در نزدیکی قزاقستان، توسط پهپادهای اوکراینی خبر داده بود.
در پی آن حمله، ویدئوهای تأییدنشدهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد یک شیء به پالایشگاه نفت اورسک برخورد کرده است. تحلیلگران خاطرنشان میکنند که اوکراین از ماه اوت میلادی، حملات خود به پالایشگاهها و تأسیسات انرژی روسیه را تشدید کرده است. به نظر میرسد هدف از این راهبرد، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین سوخت و کاهش درآمدهای انرژی مسکو برای تامین مالی جنگ باشد.
منبع: خبرگزاری فرانسه