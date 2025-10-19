باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویر اولیه از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به رفح و نقض آتش‌بس + فیلم

تصاویری از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه که توافق آتش بس را نقض کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس در نوار غزه اهدافی را در جنوب این منطقه مورد تهاجم قرار داد.

