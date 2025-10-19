باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که ارتش این رژیم در حال انجام حملاتی در رفح و سایر نقاط جنوب غزه است.

در همین راستا، کانال ۱۲ عبری همچنین گزارش داد که "نتانیاهو در حال ارزیابی وضعیت امنیتی در غزه به همراه وزیر جنگ و مقامات مسئول است تا به آنچه که نقض آتش‌بس خوانده می‌شود، پاسخ دهد."

رسانه عمومی اسرائیل مدعی شد که این حمله پس از «تبادل آتش» با اعضای حماس انجام شده است.

رژیم صهیونیستی به بهانه وقوع انفجار و تیراندازی مشکوک، حملات هوایی به مناطقی در شرق رفح را همچنان ادامه می‌دهد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از منبعی نظامی از تداوم درگیری‌های مسلحانه شدید در رفح واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

منبع: الجزیره