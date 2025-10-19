باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید، ارتباط نگرانکنندهای بین قرار گرفتن زنان باردار در معرض آلودگی هوا و کند شدن بلوغ مغز نوزادان پیدا کرده است.
این مطالعه مشترک توسط بیمارستان دل مار، موسسه بهداشت جهانی بارسلونا و مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک و بهداشت عمومی نشان داد که قرار گرفتن مادر در معرض سطوح بالای ذرات ریز (PM2.5) در دوران بارداری، روند میلینسازی را در مغز نوزادانشان کند میکند. این فرآیند حیاتی، اتصالات عصبی را با میلین میپوشاند تا کارایی انتقال اطلاعات را افزایش دهد.
این اولین مطالعه از نوع خود است که بر تجزیه و تحلیل رشد مغز در ماه اول زندگی تمرکز دارد. محققان هشدار دادند که هرگونه اختلال در سرعت بلوغ مغز، چه بیش از حد کند شده باشد و چه به طور غیرطبیعی تسریع شده باشد، میتواند بر سلامت عصبی و تواناییهای شناختی کودکان در مراحل بعدی زندگی تأثیر منفی بگذارد.
محقق جرارد مارتینز-ویلاویلا از واحد MRI بیمارستان دل مار توضیح داد: «مطالعه ما به طور قطعی نشان میدهد که میلینسازی، یک نشانگر زیستی بلوغ مغز، در نوزادانی که در دوران بارداری در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند، با سرعت کمتری پیش میرود.»
این ذرات ریز بسیار کوچک هستند و قطری حدود 30 برابر کوچکتر از عرض موی انسان دارند و از مخلوطی از عناصر مضر حاصل از احتراق و ترکیبات آلی سمی، همراه با عناصر ضروری مانند آهن، مس و روی که نقش مهمی در رشد مغز دارند، تشکیل شدهاند.
این مطالعه گروهی از زنان باردار را در سه بیمارستان بزرگ بارسلونا دنبال کرد. 132 نوزاد در ماه اول تحت اسکن MRI پیشرفته قرار گرفتند تا بلوغ مغز آنها با اندازهگیری پیشرفت میلینسازی ارزیابی شود.
نتایج نشان داد که ارتباط واضحی بین افزایش قرار گرفتن در معرض ذرات ریز در دوران بارداری و کاهش میلینسازی در مغز وجود دارد. جوردی سانر، محقق موسسه سلامت جهانی بارسلونا، اظهار داشت: «این نتایج زنگ خطری است که ما را به دو برابر کردن تلاشهایمان برای بهبود کیفیت هوا در شهرهایمان، به ویژه با توجه به ناکافی بودن اقدامات فعلی برای دستیابی به استانداردهای لازم کیفیت هوا، فرا میخواند.»
این مطالعه راههای جدیدی را برای درک سرعت بهینه بلوغ مغز در دوران بارداری، نقش مادر و جفت به عنوان یک دفاع طبیعی در برابر رشد عصبی جنین، و لزوم کنترل آلودگی هوا برای محافظت از سلامت نسلهای آینده، باز میکند.
منبع: مدیکال اکسپرس