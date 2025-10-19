بنابر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، لاشه ۵۴ فک خزری از ابتدای امسال تاکنون در سواحل این استان کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عاشوری، رئیس اداره محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ فک خزری تلف شده در سواحل این استان مشاهده شده است.

او با بیان اینکه بیشترین لاشه‌های کشف شده این گونه جانوری مربوط به شهرستان‌های بندر انزلی، بندر کیاشهر و رشت بوده است، افزود: بیشترین تلفات در بازه زمانی ۲۰ شهریور ماه تاکنون در این سواحل ثبت شده است.

به گفته رئیس اداره زیست‌بوم دریایی گیلان، آزمایش‌های مختلف برای یافتن علت مرگ این پستاندار دریایی در استان‌های حاشیه دریای خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان و حتی کشور‌های حاشیه دریای خزر انجام شده، اما هنوز علت دقیقی برای مرگ این گونه در خطر انقراض پیدا نشده است.

عاشوری با بیان اینکه تحقیق‌های کارشناسان مرکز حفاظت فک خزری برای کشف علت مرگ این پستانداران همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که این فک‌ها داخل دریا مرده‌اند و هنگامی که لاشه فک‌های مرده با امواج دریا به ساحل می‌آیند پوسیده شده‌اند به همین دلیل امکان نمونه برداری از بافت‌ها وجود ندارد.

فک خزری تنها پستاندار بومی دریای خزر به شمار می‌رود که در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونه‌های در معرض انقراض قرار دارد.

کشف لاشه فک‌های خزری در سواحل شمال کشور و افزایش تلفات تنها پستاندار دریای خزر که در خطر انقراض قرار دارد، موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست و دوستداران حیات وحش شده است.

منبع: صداوسیما