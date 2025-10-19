باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدرضا عبادینژاد؛ مدیر دفتر طرحهای توسعه منابع آبی شرکت آب منطقهای البرز با اشاره به روند اجرای طرح گفت: «عملیات رپرگذاری از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تاکنون در حدود ۱۵۰ کیلومتر از رودخانههای استان شامل طالقان، کردان و کرج انجام شده است. مجموع هزینه اجرای این بخش از پروژه حدود ۱۱ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: «در سالهای گذشته در مقایسه با سایر استانها در زمینه رپرگذاری عقبماندگیهایی داشتیم که خوشبختانه با اجرای این قرارداد بخشی از آن جبران شد.
به گفته عبادینژاد، در سال آینده رپرگذاری برای ۱۰۰ کیلومتر دیگر از مسیر رودخانهها پیشبینی شده و هماکنون قرارداد آن در مرحله انعقاد قرار دارد.
او تأکید کرد: «تداوم اجرای این طرح در سالهای آتی برای تکمیل شناسایی حریم رودخانهها و مدیریت بهتر منابع آبی ضروری است.
عبادینژاد در تشریح چالشهای پیشروی پروژه گفت: «یکی از اصلیترین مشکلات ما وجود معارضین است؛ افرادی که حریم و بستر رودخانه را تصرف کرده و مانع نصب رپرها میشوند یا حتی تجهیزات نصبشده را تخریب میکنند. در بسیاری از موارد، با همکاری مراجع قضایی و انتظامی این مشکلات برطرف شده است.
وی با اشاره به هزینههای بالای پروژه افزود: «ماهیت فنی این عملیات به نیروی انسانی بیشتری نسبت به ماشینآلات نیاز دارد، بهویژه در مناطق کوهستانی و صعبالعبور که دسترسی دشوار است و هزینهها افزایش مییابد.
مدیر دفتر طرحهای توسعه منابع آبی با تأکید بر همکاری نهادهای مرتبط گفت: «تا امروز مشکل خاصی با دستگاههای اجرایی نداشتیم و همکاری خوبی از سوی ادارات و نهادهای استانی در اجرای پروژه صورت گرفته است.