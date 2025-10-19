باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری این سازمان آخرین دستاورد‌های حوزه اراضی، خدمات الکترونیک و ثبت شرکت‌ها را تشریح کردند.

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تشریح وضعیت پیشرفت «قانون جامع حدنگار» گفت: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور، ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد، تثبیت شده است.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر در بخش اراضی ملی گفت: در خصوص اراضی ملی، از مجموع ۱۳۶ میلیون هکتار، ۱۳۹ میلیون هکتار تثبیت شده است که نشان‌دهنده پوشش ۹۹ درصدی این حوزه است.

کشاورز همچنین به پیشرفت مستندسازی اراضی کشاورزی و بافت‌های روستایی اشاره کرد و افزود: حدود ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی (۷۶ درصد) مستندسازی شده و برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه در بافت‌های روستایی سند مالکیت صادر شده است.

معاون امور املاک و کاداستر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را مکملی حیاتی برای شفافیت دانست و تأکید کرد که در راستای اجرای ماده ۱۰ آن، ۵۶ جلسه با نهاد‌های متولی برگزار شده و سازمان منتظر تأیید نهایی ریاست قوه قضاییه برای راه‌اندازی «سامانه ادعا» برای املاک فاقد سند است.

محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر پیشرفت‌های فناورانه در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت معاملات تأکید کرد و در خصوص آمار خدمات ثبت شده در یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته ۲۲ هزار و ۲۱۳ سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شده است.

وی مهم‌ترین دستاورد در بخش اتصال برخط را اعلام کرد: ۱۴۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های ثبت اسناد متصل شده‌اند و همچنین قابلیت خودکاربری‌ها فراهم شده و پنج نوع قرارداد به‌صورت مستقیم توسط اشخاص ثبت شده است.»

طاهریان همچنین خبر داد که پس از برگزاری جلسات متعدد با پلتفرم‌های واسطه، مقرر شد دسترسی یکی از سکو‌ها به‌صورت آزمایشی فراهم شود که این امر هفته گذشته محقق شده و دو هفته فرصت برای تکمیل زیرساخت‌های فنی به آنها داده شده است.

سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اصلاح فرایند‌ها و حرکت به سمت «خودکاربری» تأکید کرد.

سعادتیان اعلام کرد که بخشنامه ممنوعیت استعلام فیزیکی مالیاتی و بیمه‌ای هفته گذشته ابلاغ شده است و در صورت عدم پاسخ‌دهی آنلاین دستگاه‌های همکار، سازمان ثبت موظف به تنظیم سند خواهد بود.

وی گفت: ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تصویب شده و بیش از ۳۳،۷۳۲ پیش‌نویس قرارداد توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت شده است.

سعادتیان گفت: در حوزه ثبت شرکت‌ها، سعادتیان از بازطراحی کامل سامانه خبر داد و اظهار داشت: میانگین زمان ثبت شرکت به یک روز و ثبت تغییرات به **دو روز کاهش یافته است.

وی افزود: از ابتدای ۱۴۰۴، ۳۸ هزار و ۱۹۴ شرکت و ۱۲۶ مؤسسه ثبت شده‌اند.

وی در پایان هدف‌گذاری برای سال ۱۴۰۵ را «اسکن و مدیریت هوشمند تمامی پرونده‌های فیزیکی ثبت شرکت‌ها و جلوگیری از جعل امضا با راه‌اندازی سیستم احراز هویت OTP» عنوان کرد.