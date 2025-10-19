باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - Nubia RedMagic ۱۱ Pro+ دارای دوربین اصلی سه لنزه (۵۰ + ۵۰ + ۲) مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیو‌های ۸K و دوربین جلوی ۱۶ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴K است.

بدنه این گوشی با استاندارد IPX۸ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و ابعاد آن ۱۶۳.۸ در ۷۶.۵ در ۸.۹ میلی‌متر و وزن آن ۲۳۰ گرم است و توسط لایه‌ای از شیشه بادوام، مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت می‌شود.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۸۵ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۱۶ در ۲۶۸۸ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۳۱ پیکسل در اینچ و میزان روشنایی تا ۲۰۰۰ نیت بر متر مربع است.

این گوشی با اندروید ۱۶ و رابط کاربری Redmagic UI، پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ با فرآیند ۳ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۴۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ظرفیت حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت اجرا می‌شود.

همچنین دارای دو اسلات سیم کارت، پورت USB Type-C ۳.۲ Gen ۲، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و باتری ۷۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر فوق سریع ۱۲۰ واتی است.

