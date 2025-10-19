باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به وضعیت ترافیک و آلودگی هوا گفت: در مهرماه، پدیده ترافیک برای مردم تهران پدیدهای آشناست و شهروندان هر سال در این مشکل گرفتار هستند.
وی افزود: بهتبع ترافیک، در این فصل آلودگی هوا نیز ایجاد میشود و باید از هماکنون انتظار روزهای آلوده را داشته باشیم هر سال در همین ماهها و روزها دولت ناچار میشود ادارات و مدارس را به دلیل آلودگی تعطیل کند و متأسفانه تازه در آن زمان است که به یاد مشکل آلودگی هوا میافتیم.
تشکری هاشمی تأکید کرد: باید تا جایی که میتوانیم زمان را بهدرستی مدیریت کنیم تا مردم احساس کنند که گامی به جلو برداشتهایم، اما با این وجود هنوز در گامهای ابتدایی متوقف ماندهایم و اقدامات خاصی در حوزه آلودگی هوا و ترافیک انجام نشده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر با انتقاد از برخی عملکردها در مدیریت شهری ادامه داد: در همین زمان، برخی از همکاران در اثر بیتوجهی و بیتجربگی کارهایی میکنند که نمک بر زخم مردم میپاشند. روز گذشته سازمان ترافیک اطلاعیه عجیبی منتشر کرد و در آن توضیح داد که چگونه میتوان با کمترین هزینه وارد طرح ترافیک شد. در واقع راهکاری برای ورود ارزانتر به محدوده طرح ترافیک ارائه داده است.
تشکری هاشمی گفت: هدف ما از اجرای طرح ترافیک در ۴۵ سال گذشته این بود که مردم کمتر وارد این محدوده شوند و تمایل کمتری به خرید طرح داشته باشند. اما چنین اطلاعیهها و خبرهایی نشاندهنده تفکر درآمدزایی بیشتر شهرداری است.
وی در ادامه به وضعیت مدیریت منابع مالی شهرداری اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلات گفتهشده، این روزها شاهدیم که در بسیاری از معابر شهری، پیمانکاران در حال کندن جداول کنار خیابان هستند و این در حالی است که اصلاح جداول معیوب همیشه آخرین اولویت شهرداری بوده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: در شرایطی چنین پروژههای غیر ضروری انجام میشود که از یکسو شهرداری اعلام میکند پول ندارد و پرداخت ردیفهای مصوب در حداقل انجام میشود و حتی در شورا مصوبهای دادهایم تا مؤدیانی که مبالغی را به شهرداری بدهکار هستند؛ با تخفیفات پرداخت کنند و همچنین مجوزهایی برای فروش داراییهای شهرداری در نظر گرفتهایم تا هزینههای جاری تأمین شود.
وی با انتقاد از نحوه هزینهکرد منابع گفت: در چنین حالتی میبینیم که یا پیمانکاران برای ما نسخه میپیچند و پروژههای غیر ضروری را در عمل به شهر تحمیل میکنند و یا مدیران در سطح مناطق و نواحی به دلیل عدم نظارت لازم چنین نتیجه را رقم میزنند. در نتیجه بودجه شهرداری و منابعی که مردم به ما به امانت سپردهاند، بیجهت هزینه میشود.
تشکری هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مشاهده میشود بسیاری از واحدها از منابع شهرداری تهران محروم ماندهاند برای مثال بودجه بهره برداری متروی تهران باید ظرف هشت ماه بهطور کامل پرداخت میشد، اما در ابتدای ماه هشتم میزان پرداخت تنها ۱۱ درصد بوده است.
او افزود: در این لحظه هیچ قرارداد خرید تجهیزات مترو عملیاتی نشده و از بودجه شش هزار و صد میلیارد تومانی تنها ۲۸۵ میلیارد تومان نقد و ۴۲۹ میلیارد تومان برات کارت صادر شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر در پایان گفت: در شرایط فعلی کارهای غیرضروری باید متوقف شود، زیرا در شرایط بی پولی، پول شهرداری نباید هدر رود و کارهای اصلی بر زمین ماند.
لازم به ذکر است که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه پروژههای با درجه اهمیت کم باید متوقف و فقط روی پروژههای با اهمیت متمرکز شویم، از ریاست کمیسیون عمران و حمل و نقل خواست جلسات لازم برگزار و پیشنهادات در این خصوص ارائه تا برخی فعالیتها غیر مهم متوقف شود.
منبع: شورای شهر