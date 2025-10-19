وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی، با انتشار بیانیه‌ای رسمی از نتانیاهو خواست عملیات نظامی در غزه را از سر گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم خواست تا عملیات نظامی در نوار غزه را به طور کامل از سر گیرد.

بن‌گویر در این بیانیه ادعا کرد که حماس «تهدیدی برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود و به توافق آتش‌بس احترام نمی‌گذارد». وی همزمان خواستار "نابودی کامل" حماس شد.

این درخواست در پی گزارش‌هایی مبنی بر حملات هوایی ارتش صهیونیستی به جنوب غزه و با ادعای نقض آتش‌بس از سوی حماس مطرح شده است.

گفتنی است بن‌گویر به عنوان یکی از مقامات تندروی کابینه رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود که پیش از این نیز بار‌ها با مواضع افراطی خود خواستار تشدید عملیات نظامی در غزه شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله اسرائیل به غزه ، کابینه نتانیاهو
